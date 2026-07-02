„Tribunalul București respinge acuzațiile formulate de un partid politic și consideră neavenite presiunile exercitate, prin astfel de comunicări publice, asupra judecătorilor în cursul soluționării unor cauze. Măsura specializării judecătorilor, prevăzută de lege, se înscrie în abordarea managerială care urmărește buna organizare a activității Tribunalului, eficientizarea actului de justiție și unificarea practicii judiciare. În același scop, în afara de specializarea judecătorilor care soluționează în materia persoanelor juridice cauze de competența în primă instanță a tribunalului (federații, confederații, sindicate, patronate, partide politice), în cursul aceleiași luni a fost înființată o secție pentru minori și familie, iar, la solicitarea judecătoriilor sectoarelor municipiului București, se află în analiză desemnarea unor completuri specializate în materia asociațiilor și fundațiilor”, a precizat instanța.

„În acest context, nu pot fi acceptate limitări ale capacității manageriale de gestionare a uneia dintre cele mai încărcate instanțe din țară, în condițiile în care buna administrare a activității Tribunalului presupune adoptarea unor măsuri de eficientizare, inclusiv prin valorificarea specializării judecătorilor”, se mai arată în comunicat.

Instanța a precizat că „toate măsurile manageriale au fost asumate în mod transparent, în temeiul legii, în vederea specializării judecătorilor, cu scopul consolidării unei practici judiciare unitare și previzibile”.

„De altfel, același partid politic a subliniat, în propriul program de guvernare, nevoia specializării și beneficiile acesteia, propunând, cu titlu de exemplu, valorificarea specializării în materia dreptului afacerilor și în litigiile privind achizițiile publice. Astfel de acțiuni, desfășurate de un partid politic prin comunicare publică, în condițiile în care actele interne ale acestuia sunt în curs de analiză judiciară la Tribunalul București, trebuie respinse categoric”, a conchis Tribunalul București, cu referire la PNL.

PNL vrea să excludă puciștii. Aceștia s-au adresat instanțelor, iar liberalii lui Bolojan au acuzat-o pe Alina Gorghiu că este apropiată de o judecătoare a unui dosar

Reamintim că partidul condus de Ilie Bolojan a anunțat pe 21 iunie că începe formalitățile statutare pentru excluderea lui Rareș Bogdan și a altor 15 contestatari ai șefului PNL, printre care Lucian Bode, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu. Aceștia au fost acuzați că „au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile PNL, participând la acțiuni și demersuri contrare intereselor partidului”. Momentan, cei 16 puciști nu au fost excluși din partid și așteaptă decizia instanțelor în procesele pe care le-au deschis.

Deocamdată, Tribunalul Bucureşti a suspendat decizia Consiliului Naţional al PNL referitoare la Congresul în care Ilie Bolojan a fost reconfirmat preşedinte alături de noua conducere: „Suspendă provizoriu executarea și efectele Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL 01/ 2026 din 19.06.2026, până la soluționarea definitivă a dosarului 26127/3/2026 aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a V-a Civilă”.

După câteva ore, PNL a transmis un comunicat în care a acuzat-o pe Alina Gorghiu că este apropiată de o judecătoare a dosarului. „Aceiași contestatari au înaintat mai multe cereri în instanță. Una dintre acestea, având ca obiect hotărârile Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026, are termen de judecată la data de 8 iulie 2026, dosarul fiind repartizat judecătoarei M.L., colaboratoare a doamnei Gorghiu, reclamantă în dosar. În perioada în care doamna Gorghiu a fost ministrul Justiției, aceasta a solicitat detașarea doamnei judecător M.L. în cadrul ministerului, iar prin Hotărârea CSM nr. 2156 din 14 septembrie 2023, aceasta a fost detașată și a lucrat în Ministerul Justiției pe toată durata mandatului doamnei Gorghiu. Din acest motiv, PNL va solicita recuzarea acesteia”, scria în comunicatul liberalilor conduși de Ilie Bolojan.

Aceștia au susținut că decizia Tribunalului „nu influențează în mod direct Partidul Național Liberal și realitățile din partid în acest moment, deoarece suspendă doar anumite hotărâri”, iar „conducerea aleasă la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026 își exercită pe deplin atribuțiile”.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul verii! Lovitură de teatru pe scena politică, dragi cetățeni!!! Gata, odată cu vacanța s-a adâncit și criza de la vârful țării. În urmă cu doar câteva minute, Sorin Grindeanu și George Simion au...
Viva.ro
E breaking news-ul verii! Lovitură de teatru pe scena politică, dragi cetățeni!!! Gata, odată cu vacanța s-a adâncit și criza de la vârful țării. În urmă cu doar câteva minute, Sorin Grindeanu și George Simion au...
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Raportul medico-legal schimbă tot ce se știa! Adevăratul motiv pentru care a murit Radu Mărginean
GSP.RO
Raportul medico-legal schimbă tot ce se știa! Adevăratul motiv pentru care a murit Radu Mărginean
Mihaela Evi, cea mai sexy antrenoare din România, șomeră: „Loviturile sub centură nu pot fi prevăzute”
GSP.RO
Mihaela Evi, cea mai sexy antrenoare din România, șomeră: „Loviturile sub centură nu pot fi prevăzute”
Parteneri
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Libertateapentrufemei.ro
Cum au fost păcăliți Tudor și Iulia cu pensiunea și câți bani au investit: ”Nu am avut depresie în dragoste, cât am avut de la constructori”. Ireal ce au pățit cu afacerea
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Avantaje.ro
Ce este „Ozempicul natural” despre care vorbește toată lumea? Poate ajuta la reglarea glicemiei și colesterolului și îți poate susține silueta, dar există un detaliu important, foarte important
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie
Tvmania.ro
Jorge a publicat imaginile din vacanță, dar toți s-au uitat la soția lui! Ramona Prodea, spectaculoasă în costum de baie

Știri România

Ilie Bolojan are două reproșuri mari pentru Nicușor Dan, la două luni după ce a fost demis prin moțiune de cenzură
Politică 10:33
Ilie Bolojan are două reproșuri mari pentru Nicușor Dan, la două luni după ce a fost demis prin moțiune de cenzură
Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Politică 08:14
Kelemen Hunor face o radiografie dură a crizei politice: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză”. Un singur politician de vârf a scăpat de critici
Parteneri
Se naște un Guvern fără precedent în România? Analistul Costin Ciobanu explică capcana din spatele ofertei lansate de Sorin Grindeanu
Adevarul.ro
Se naște un Guvern fără precedent în România? Analistul Costin Ciobanu explică capcana din spatele ofertei lansate de Sorin Grindeanu
Daniel Graovac a semnat cu Rapid! Contract surprinzător: ce salariu va avea
Fanatik.ro
Daniel Graovac a semnat cu Rapid! Contract surprinzător: ce salariu va avea
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Elle.ro
Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp & Vanessa Paradis, și iubita ei, 070 Shake, ipostaze romantice în Paris. Cum au fost surprinse de paparazzi. FOTO
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Cum împarte Anisia Gafton concediul de maternitate și ce spune despre relația cu socrii
Stiri Mondene 12:19
Cum împarte Anisia Gafton concediul de maternitate și ce spune despre relația cu socrii
Ce spune Radu Ciucă despre relația cu Iuliana Pepene: „Nu există nimic senzațional”
Stiri Mondene 11:34
Ce spune Radu Ciucă despre relația cu Iuliana Pepene: „Nu există nimic senzațional”
Parteneri
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
TVMania.ro
WOW! Mădălina Ghenea a apărut și toate privirile s-au mutat asupra ei! Rochia purtată în Sicilia a făcut-o una dintre cele mai fotografiate vedete ale serii
România, sub cod galben de furtuni. Ploile şi vijeliile au lăsat pagube în mai multe judeţe
ObservatorNews.ro
România, sub cod galben de furtuni. Ploile şi vijeliile au lăsat pagube în mai multe judeţe
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Diana Munteanu a explicat cum de i-a ieșit „braziliana”: „Știți cum se face încălzirea?” » Urmează un alt pariu în studioul Antenei 1
GSP.ro
Diana Munteanu a explicat cum de i-a ieșit „braziliana”: „Știți cum se face încălzirea?” » Urmează un alt pariu în studioul Antenei 1
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
GSP.ro
Emma Răducanu a apărut în cârje și alături de noul iubit după retragerea de la Wimbledon
Parteneri
Un deținut reclamă la CCR o „anomalie” în Codul de Procedură Penală: „Legea îmi prelungește ILEGAL detenția”
Mediafax.ro
Un deținut reclamă la CCR o „anomalie” în Codul de Procedură Penală: „Legea îmi prelungește ILEGAL detenția”
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Wowbiz.ro
Răsturnare șoc în cazul morții lui Radu Mărginean. Ce s-a descoperit la necropsie. Raportul medico-legal a fost finalizat
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Trei zodii dau lovitura după 5 iulie. Vin bani, iubire și noroc pe bandă rulantă
Redactia.ro
Trei zodii dau lovitura după 5 iulie. Vin bani, iubire și noroc pe bandă rulantă
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate
KanalD.ro
NEWS ALERT Foc la metroul din București! Circulația trenurilor este oprită la Universitate

Politic

Guvernul Bolojan decide dacă sesizează CCR după procesul deschis de Lia Savonea pentru salariile restante ale magistraților
Politică 12:03
Guvernul Bolojan decide dacă sesizează CCR după procesul deschis de Lia Savonea pentru salariile restante ale magistraților
Tribunalul București a reacționat după ce PNL a lăsat de înțeles că Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”
Politică 11:11
Tribunalul București a reacționat după ce PNL a lăsat de înțeles că Alina Gorghiu are „pile” în instanțe: „Presiuni asupra judecătorilor”
Parteneri
Compania uriașă, prezentă și în România, care oferă pizza gratis în valoare de 1 milion de dolari după un meci de la Cupa Mondială 2026
Fanatik.ro
Compania uriașă, prezentă și în România, care oferă pizza gratis în valoare de 1 milion de dolari după un meci de la Cupa Mondială 2026
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație