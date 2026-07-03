Fotomodelul trăiește o poveste de dragoste alături de tatăl copilului ei, Dragoș Caliminte, și au împreună o fetiță, care a venit pe lume în luna iulie 2023.

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte au spus marele „DA” și au devenit oficial soț și soție. Cei doi au ales să marcheze unul dintre cele mai importante momente din viața lor într-un cadru elegant.

Alice Peneacă a ales o ținută deosebită. Ea a îmrăcat un costum alb, cu sacou cambrat și o fustă scurtă, ținută completată de o pălărie albă cu boruri largi. Buchetul a fost unul atipic, Alice alegând flori negre. Pe de altă parte, Dragoș Caliminte a optat pentru un costum gri cu o croială elegantă.

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La începutul anului 2026, în luna ianuarie, Alice Peneacă a făcut declarații despre nunta cu tatăl copilului ei.

„Am stabilit data, am stabilit locația, însă nu aș vrea ca aceste detalii să le fac publice. Suntem în punctul în care trebuie să alegem partea de catering, florile, detalii, formațiile de muzică, trebuie să punem totul la punct. La acest moment am stabilit data și locația, rochia este în curs de a fi gata. Încet, încet, mai este timp. Dar am trimis deja save the date-ul pentru oameni, și odată ce stabilim toate detaliile legate de oră, locație și așa mai departe, o să trimitem și invitațiile.”, a declarat Alice Peneacă pentru Spynews.ro.

Dragoș Caliminte este un cunoscut antreprenor machedon din Constanța. În trecut, Alice Peneacă a mai fost căsătorită cu regizorul Bobby Păunescu.

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