Printre cei care au participat în trecut la „Românii au talent” și nu s-a știut că va ajunge vedetă este și Denis Hanganu! Celebrul actor din „Clanul” și „Groapa” a dezvăluit într-un interviu pentru Libertatea că în urmă cu mai mulți ani, pe vremea când era un necunoscut, a urcat pe scena emisiunii cu un moment de pantomimă.

„Tot timpul eu am fost un mare fan al acestui trust, încă de mic, de copil. Am participat la «Românii au talent», dacă poți să-ți dai seama, la niște audiții pe la Iași. Am fost cu o pantomimă, nu mai țin minte exact ce sezon… Dar am participat! Nu ne-au difuzat până la final, ei nu tot timpul difuzează tot materialul brut. Și atunci am avut această dorință de a intra, practic, în trust.

Nu m-am gândit niciodată că o să o fac din postura de actor. Eu, când plecasem de acasă de la mine, de la Huși, m-am gândit că o să fie, probabil, din postura de prezentator, de invitat într-un show de entertainment… Așa gândeam eu la vremea respectivă. Între timp, actoria și-a deschis brațele pentru mine. Am terminat actorie, licență și master. Sunt actor cu patala, sunt actor de teatru, practic.

Înainte să dau la actorie, mă gândeam că o să ajung cumva să fac parte din acest trust. Am vrut din timpul liceului, să zicem… Mi-am dorit tare mult și iată că lucrurile s-au adeverit și mai autentic decât această cale nu cred că putea fi alta. În sensul în care sunt un actor în principalele produse de ficțiune ale PRO TV-ului, cu roluri principale în ambele, până acum. Și cred eu că am făcut o treabă ok, cu toată modestia. Mă simt ca într-o familie, mă simt apreciat, mă simt respectat și asta contează cel mai mult, până la urmă. Acum, da, sunt deschis și, dacă pe viitor vor veni și alte proiecte, eu sunt foarte încântat și deschis”, a spus Denis Hanganu în exclusivitate pentru Libertatea.

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Am fost curioși să aflăm de la actor și cum este el în viața de zi, astfel că Denis Hanganu s-a autocaracterizat.

„Un om! Introspectiv, atent la detalii, foarte serios, respectuos, iubitor, curios, uneori nerabdător, alteori timid, aprig la mânie, mereu foarte ancorat în realitate și cu multe alte calități și defecte. Fără aceste trăsături plus multe altele, actorul ar fi superficial. Ori eu mereu am încercat să fug de asta și de mediocritate cât de tare am putut”, a încheiat vedeta interviul pentru Libertatea.

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