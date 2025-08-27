Beneficii pentru minte și corp

Grădinăritul este o activitate care aduce beneficii fizice și mentale, reducând stresul și îmbunătățind starea de spirit, conform cercetărilor recente.

Karen Haney, instructor de terapie horticolă la UCLA Extension din Long Beach, California, explică că există un întreg domeniu, numit terapie horticolă, dedicat utilizării „activităților bazate pe plante și grădină pentru a sprijini persoanele care au identificat nevoi de tratament”, relatează Associated Press.

„Cercetările sugerează că 20-30 de minute (de grădinărit) de câteva ori pe săptămână pot reduce stresul și pot îmbunătăți starea de spirit, beneficiile crescând cu cât cineva grădinărește mai des”, a precizat Sarah Thompson, horticultor autorizat din statul american Idaho.

Horticultorul mai subliniază că grădinăritul nu se rezumă doar la a fi în aer liber. „Implicarea activă în îngrijirea plantelor, luarea deciziilor și observarea rezultatelor în timp adaugă un nivel unic de semnificație și satisfacție pe care timpul pasiv petrecut în aer liber nu îl oferă”, a adăugat ea.

De asemenea, ea menționează că grădinăritul poate ameliora simptomele de anxietate și depresie, promovând un sentiment de calm și împlinire.

Recomandări (Contra)Bilanțul lui Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: relație rece între Palate, lipsa unei echipe și multă indecizie politică

Secretele grădinăritului

Un studiu recent realizat la Universitatea din Colorado-Boulder a demonstrat beneficiile grădinăritului. Participanții care au urmat un curs de grădinărit și au avut acces la o parcelă comunitară au raportat conexiuni sociale mai puternice, niveluri mai scăzute de stres și o creștere cu 7% a aportului de fibre.

În plus, participanții au înregistrat o creștere săptămânală de 42 de minute în activitatea fizică, spre deosebire de cei care nu au grădinărit.

Alte cercetări precum cele realizate în 2020 de Universitatea din Exeter și Royal Horticultural Society din Marea Britanie, au confirmat că grădinarii au o sănătate și o stare de bine similare cu cele ale locuitorilor din comunități mai bogate.

„Expunerea la lumina soarelui poate crește nivelul de serotonină, în timp ce contactul cu solul introduce microbi benefici legați de îmbunătățirea stării de spirit”, a mai spus Sarah Thompson pentru sursa citată.

Grădinăritul oferă beneficii fizice, sociale și cognitive.

„Din punct de vedere fizic, grădinăritul îmbunătățește forța, flexibilitatea și echilibrul. Din punct de vedere social, poate încuraja conexiunea. Din punct de vedere cognitiv, implică rezolvarea problemelor și creativitatea», adaugă horticultorul.

Recomandări Service-urile auto avertizează că asigurătorul Axeria nu plătește facturile. „Sunt exact practicile pe care le avea Euroins”

Grădinăritul nu doar că aduce bucurie, dar contribuie și la sănătatea fizică și mentală.