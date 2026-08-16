Mitul legat de mâncarea caldă pusă la frigider

Mulți dintre noi am auzit avertismentul transmis din familie în familie care ne spunea ”nu pune mâncarea caldă în frigider, pentru că se strică”. Unii dintre noi am înțeles că se strică mâncarea, alții că se strică frigiderul, însă realitatea din zilele noastre este că acest avertisment e, într-o oarecare măsură, un mit.

Mâncarea caldă poate fi introdusă în frigider, iar în anumite condiții aceasta este chiar alegerea mai sigură. Problema nu este simplul fapt că preparatul încă este cald, ci cantitatea, recipientul folosit, temperatura frigiderului și viteza cu care se răcește centrul alimentului. O porție de supă caldă pusă într-o caserolă sau o cratiță joasă se comportă foarte diferit de o oală de cinci litri, abia luată de pe foc. Și aceste detalii pot fi cele care chiar fac diferența.

De ce este important ca mâncarea să se răcească rapid

Prepararea termică distruge o mare parte dintre microorganismele periculoase, dar unele bacterii pot forma spori rezistenți la căldură. În plus, alimentele se pot contamina din nou după gătire, de la mâinile noastre, ustensile, recipiente sau suprafețe.

Pe măsură ce preparatul se răcește, el trece printr-un interval de temperatură în care bacteriile se pot înmulți rapid. Autoritățile din domeniul siguranței alimentare, precum USDA, numesc acest interval ”zona de pericol”.

În recomandările pentru consumatori, zona aceasta este situată aproximativ între 5 și 60 de grade Celsius. Cu cât un aliment perisabil rămâne mai mult timp în acest interval, cu atât crește posibilitatea ca microorganismele prezente să se înmulțească până la un nivel care ar putea să provoace îmbolnăviri.

Din acest motiv, recomandarea nu este să lăsăm mâncarea pe masă până ajunge, în mod natural, la temperatura camerei. Specialiștii recomandă refrigerarea cât mai rapidă, ideal în cel mult două ore. Dacă temperatura ambientală depășește 32 de grade Celsius, intervalul recomandat scade la o oră.

Cele două ore nu se referă la intervalul după ce mâncarea s-a răcit. Ele reprezintă timpul total în care preparatul poate rămâne în afara frigiderului.

Mâncarea fierbinte nu strică frigiderul

Ideea că orice aliment cald introdus în frigider va defecta aparatul nu este susținută de recomandările actuale. Autorități precum Washington State Department of Health și FDA precizează explicit că introducerea mâncării calde în frigider nu dăunează aparatului. Un frigider funcțional este proiectat să elimine căldura care pătrunde în interior atunci când deschidem ușa sau adăugăm alimente.

Asta nu înseamnă însă că este indicat să introducem o oală mare, clocotită, direct de pe foc, pe un raft din frigider. În acest caz, riscurile cresc, raftul de sticlă se poate crăpa, compresorul va trebui să funcționeze mult mai mult, iar temperatura aerului din jurul vasului poate crește temporar, crescând riscul pentru celelalte alimente.

Dacă frigiderul este vechi, prea plin, setat la o temperatură insuficient de joasă sau dacă aerul rece nu poate circula, pot apărea și mai multe probleme.

De ce oala mare pusă în frigider cu mâncare fierbinte este o alegere riscantă și ce poți face

Răcirea alimentelor puse în frigider are loc începând de la suprafață și de la marginile recipientului. Într-un vas adânc, stratul exterior pierde căldură, dar centrul preparatului rămâne cald mult mai mult timp. Cu cât cantitatea este mai mare și mâncarea mai densă, cu atât această diferență este mai pronunțată.

În plus, o oală mare și exagerat de fierbinte pusă la frigider poate duce la spargerea sticlei din care este făcut raftul frigiderului. Acest lucru se poate întâmpla din cauza șocului termic.

Specialiștii recomandă împărțirea cantităților mari în porții mici și folosirea recipientelor puțin adânci. Acestea pot fi introduse în frigider chiar dacă mâncarea încă este destul de caldă.

Recipientele nu trebuie așezate unele peste altele cât timp preparatul se răcește și nici înghesuite într-un colț. Este nevoie de spațiu între ele pentru ca aerul rece să circule. Un frigider supraaglomerat răcește mai greu, chiar dacă termostatul este setat corect.

Aburul și condensul

Când un recipient cu mâncare fierbinte este închis ermetic, aburul se condensează pe capac și pe pereți, după care apa se întoarce în preparat. Acest lucru poate afecta uneori textura, alimentele prăjite se înmoaie, crusta își pierde fermitatea, iar preparatele care ar trebui să rămână uscate pot deveni apoase.

Condensul nu este însă un pericol microbiologic. Mult mai importantă este viteza de răcire. De aceea, ideal este ca preparatele să fie lăsate doar până când aburul puternic începe să dispară și apoi refrigerate rapid, arată Health Canada. În timpul răcirii inițiale, recipientele pot rămâne descoperite sau acoperite lejer, urmând să fie închise după ce mâncarea s-a răcit.

Poate mâncarea fierbinte să afecteze celelalte alimente din frigider?

O cantitate mică, porționată corect, nu ar trebui să provoace o creștere problematică a temperaturii într-un frigider care funcționează corect. O oală foarte mare și foarte fierbinte poate însă încălzi temporar aerul și produsele aflate imediat lângă ea, mai ales dacă frigiderul este aglomerat sau nu răcește bine.

Din acest motiv, preparatul nu trebuie pus lipit de lapte, carne crudă, pește, mezeluri sau alte alimente foarte perisabile. Este bine să existe spațiu în jurul recipientelor, iar temperatura frigiderului să fie verificată cu un termometru, dacă acesta nu o afișează.. Pentru siguranță, frigiderul ar trebui menținut la cel mult 4 grade.

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Cum se răcește corect o cantitate mare de mâncare

Supele, tocănițele și sosurile se împart în recipiente curate, joase și suficient de mici. Pentru răcire mai rapidă, vasul poate fi pus într-o baie de apă rece cu gheață, iar preparatul poate fi amestecat periodic cu o ustensilă curată. Apa rece trebuie să rămână în exteriorul recipientului și să nu intre în mâncare.

Orezul și pastele se întind într-un strat mai subțire, în loc să fie lăsate într-o masă compactă. Recipientele se așază în frigider cu spațiu între ele și nu se stivuiesc până când conținutul nu s-a răcit.

Nu este necesar ca mâncarea să ajungă la temperatura camerei înainte de refrigerare. Dacă este atât de fierbinte încât fierbe încă, poate fi lăsată câteva minute, chiar o oră, porționată și răcită rapid. Important este ca această așteptare să fie scurtă și controlată.

Cea mai frecventă greșeală

Cea mai răspândită greșeală legată de păstrarea mâncării după gătire este lăsarea ei pe masă sau pe aragaz până se răcește complet. Gestul este făcut adesea cu intenția de a proteja frigiderul sau mâncarea, dar poate produce exact efectul nedorit pentru că alimentul petrece prea mult timp în intervalul de temperatură favorabil înmulțirii bacteriilor.

Într-un studiu citat de USDA în ceea ce privește mâncarea rămasă după mesele de sărbători, 76% dintre persoanele chestionate au spus că ar lăsa resturile să ajungă mai întâi la temperatura camerei. USDA subliniază că acest lucru nu este necesar și poate face mâncarea nesigură, resturile pot fi refrigerate chiar dacă încă degajă căldură sau puțin abur.

Greșeala este cu atât mai riscantă când vorbim despre orez, paste, carne, pește, ouă, lactate. O oală mare lăsată pe aragaz poate părea rece la exterior după câteva ore, dar poate rămâne călduță în centru, exact în intervalul favorabil dezvoltării bacteriilor.

Nici introducerea întregii oale în frigider nu este soluția ideală. Aceasta este, de fapt, cealaltă față a aceleiași greșeli pentru că alimentul nu este porționat, iar centrul se răcește prea încet.

Așadar, mâncarea gătită care nu va fi consumată imediat trebuie porționată în recipiente curate și puțin adânci și introdusă cât mai rapid în frigider. Nu trebuie lăsată la temperatura camerei mai mult de două ore, iar pe vreme foarte caldă, mai mult de o oră. Frigiderul trebuie să aibă cel mult 4 grade Celsius și suficient spațiu pentru circulația aerului rece.

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