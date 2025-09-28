Șapte destinații din Europa unde temperaturile depășesc 20 de grade în octombrie

1. Lanzarote, Insulele Canare – cea mai caldă destinație din octombrie

Lanzarote se bucură de temperaturi medii de 26,8°C în octombrie, fiind locul ideal pentru plajă, drumeții și sporturi nautice.

Insula oferă vreme stabilă și precipitații minime.

Turiștii pot explora și podgoriile locale.

Playas Papagayos lângă Los Blancos pe Lanzarote, Spania, Insulele Canare – Foto: Profimedia

Este cea mai călduroasă destinație de pe listă, perfectă pentru cei care vor să se relaxeze la soare pe o plajă cu nisip.

2. Cipru – plajă și istorie la Paphos

Cu temperaturi medii de 26,7°C și 10 ore de soare pe zi, Cipru rămâne una dintre cele mai căutate destinații.

Oamenii se plimbă pe țărm în Larnaca, Cipru – Foto: Profimedia

Marea are o temperatură plăcută de 24°C, iar turiștii pot combina plaja cu vizitarea siturilor arheologice sau participarea la festivaluri culinare.

3. Gran Canaria, Spania – 96 km de plaje aurii

Gran Canaria are în octombrie o maximă medie de 26,4°C și vreme uscată.

Cei care aleg această insulă pot explora 235 km de coastă și 96 km de plaje aurii, pot face drumeții sau se pot bucura de plaje mai puțin aglomerate decât în sezonul de vârf.

Grand canaria, Spania – Foto: Profimedia

În octombrie, vizitatorii se bucură de o atmosferă mai liniștită, ideală pentru drumeții, cules de castane, sporturi nautice și relaxare pe plajă.

4. Kos, Grecia – relaxare și excursii culturale

Kos atinge temperaturi de până la 26°C, cu opt ore de soare pe zi.

În octombrie, insula este mai liniștită, ceea ce o face perfectă pentru a vizita situri istorice sau pentru excursii către vulcanul din Nisyros.

Plaja pentru surferi de pe insula Kos – Foto: Profimedia

Turiștii pot face o excursie de o zi pentru a vedea vulcanul insulei din Nisyros, pot explora satele fermecătoare ale insulei sau pur și simplu se pot relaxa pe plajă.

5. Malta – festivaluri și drumeții spectaculoase

Malta are o temperatură medie de 24,8°C, ideală pentru plimbări pe stâncile Dingli și explorarea capitalei Valletta.

Foto: Visit Malta. În Malta, există un moment al zilei care nu apare în broșuri și nici nu poate fi rezervat printr-o agenție de turism.

În octombrie, insula găzduiește festivaluri populare precum Notte Bianca și TRAKAFEST, ceea ce oferă vizitatorilor o experiență culturală autentică.

6. Algarve, Portugalia – mai mult soare decât California

În Algarve, temperaturile ajung la 23,2°C, iar soarele strălucește generos și toamna. Seara, temperaturile pot scădea până la 14°C, așa că turiștii ar trebui să se asigure că iau și un pulover mai gros în bagaj.

Praia dos Tres Irmaos din regiunea Algarve, Portugalia – Foto: Profimedia

Orașele Faro, Lagos și Tavira combină plajele cu arhitectura istorică și gastronomia locală, fiind ideale pentru o vacanță diversificată.

Faro impresionează cu centrul său vechi, Lagos cu plaje faimoase precum Praia Dona Ana, iar Tavira cu castele, poduri romane și gastronomie bazată pe fructe de mare.

7. Roma, Italia – city break cu vreme plăcută

Capitala Italiei rămâne o alegere excelentă și în octombrie, cu temperaturi medii de 22°C și opt ore de soare pe zi.

Roma este mereu o destinație potrivită – Foto: Profimedia

Atracțiile turistice sunt mai puțin aglomerate, iar turiștii pot participa la evenimente tradiționale, cum este festivalul castanelor din Soriano nel Cimino.

