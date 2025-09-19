Horoscopul săptămânal este prezentat de Maria, un avatar creat de echipa Libertatea cu ajutorul inteligenței artificiale.

Horoscop 22-28 septembrie 2025 pentru Berbec

Berbec- Începutul săptămânii, marcat de intrarea soarelui în Balanță și a lui Venus în Scorpion, favorizează oportunitățile de a-i întâlni pe ceilalți și de a dezvolta noi relații. Pe 23 septembrie, influența lunii și a lui Jupiter aduce un plus de noroc, fiind o zi ideală pentru a obține favoruri sau a avansa în carieră.

Horoscop 22-28 septembrie 2025 pentru Taur

Taur – Ești încurajat să te implici mai mult în viața socială, recunoscând impactul pe care-l au acțiunile tale asupra relațiilor cu cei din jur. În plus, ziua de 23 septembrie aduce o surpriză financiară, fiind o ocazie excelentă de a primi un beneficiu material neașteptat.

Horoscop 22-28 septembrie 2025 pentru Gemeni

Gemeni- Începutul săptămânii favorizează oportunitățile romantice, dar necesită implicare din partea ta, fie pentru a întâlni pe cineva nou, fie pentru a consolida o relație existentă. Pe 23 septembrie, influența lunii și a lui Jupiter îți aduce noroc și răspunsuri, fiind o zi excelentă pentru a cere favoruri sau ajutor.

Horoscop 22-28 septembrie 2025 pentru Rac

Rac – Sătămâna aceasta, ajutorul vine de unde nu te aștepți. Astrele favorizează interacțiunile cu familia și participarea la evenimente de grup. Prima zi a săptămânii îți aduce noroc și protecție, deschizând uși neașteptate și aducând în calea ta oameni importanți pentru viitorul tău.

Horoscop 22-28 septembrie 2025 pentru Leu

Leu – Începutul săptămânii, marcat de intrarea soarelui în Balanță și a lui Venus în Scorpion, îți aduce un program social plin de evenimente și posibilitatea de a călători sau de a-i vizita pe cei dragi. Pe 23 septembrie, influența lunii și a lui Jupiter îți va aduce sprijin din partea unui prieten, care te va ajuta să-ți atingi un scop sau te va surprinde cu un cadou la care ai visat.

Horoscop 22-28 septembrie 2025 pentru Fecioară

Fecioară – Configurația astrală de la începutul săptămânii te va ajuta să te concentrezi asupra finanțelor tale și să descoperi noi modalități de a-ți crește veniturile. Pe 23 septembrie, influența lunii și a lui Jupiter aduce un plus de noroc în carieră, fiind o zi excelentă pentru a primi recunoaștere, a obține o promovare sau a-ți asuma proiecte importante.

Horoscop 22-28 septembrie 2025 pentru Balanță

Balanță – Astrele te plasează în centrul atenției, oferindu-ți un farmec aparte, încurajându-te să îți faci noi prietenii și să încerci lucruri noi. E o săptămână care aduce noroc în chestiunile legale, 23 septembrie fiind o zi excelentă pentru a rezolva probleme cu actele sau a obține licențe profesionale.

Horoscop 22-28 septembrie 2025 pentru Scorpion

Scorpion – În această săptămână vei termina ceva important. Astrele te încurajează să finalizezi proiecte și să te pregătești să le prezinți publicului. Influența lunii și a lui Jupiter în a doua zi a săptămânii îți aduce noroc în chestiuni financiare, fiind o zi excelentă pentru a obține un împrumut avantajos sau a face o investiție profitabilă.

Horoscop 22-28 septembrie 2025 pentru Săgetător

Săgetător- Astrele favorizează interacțiunea socială și profesională, oferindu-ți ocazia de a-ți extinde rețeaua de contacte sau de a te alătura unor grupuri de interese. Influența lunii și a lui Jupiter te transformă într-un magnet pentru conexiuni, 23 septembrie fiind ziua perfectă pentru a-i întâlni pe oamenii potriviți, la momentul potrivit.

Horoscop 22-28 septembrie 2025 pentru Capricorn

Capricorn – La începutul săptămânii, configurația astrelor te plasează în centrul atenției și îți aduce noi oportunități, iar vocea ta este auzită. Influențele lunii și ale lui Jupiter, pe 23, îți aduc noroc la locul de muncă, fiind o zi excelentă pentru a cere o favoare sau o promovare.

Horoscop 22-28 septembrie 2025 pentru Vărsător

Vărsător- Simți dorința de a învăța lucruri noi, fiind o perioadă excelentă pentru a te dedica studiilor sau a începe cursuri. Pe 23 septembrie, influența lunii și a lui Jupiter aduce noroc în problemele legate de copii și fertilitate. Acum e timpul să-ți mărești familia.

Horoscop 22-28 septembrie 2025 pentru Pești

Pești- Săptămâna aceasta, ajutorul pe care-l cauți e chiar în fața ta. Astrele îți aduc sprijin și asistență neașteptată de la cei din jur. Pe 23 septembrie, influența lunii și a lui Jupiter aduce armonie în viața de familie, aplanând conflictele și restabilind pacea în cămin.

Atât pentru acum. Rămâi sincer cu tine și alege ce-ți face cu adevărat bine. Ne revedem curând!

