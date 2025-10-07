O petrecere cât un oraș: Mussomeli trăiește prin tradiție

Într-o seară de sărbătoare, peste 6.000 de oameni se adună în jurul bisericii Madonna dei Miracoli. Străzile înguste se aprind în culori, albastru, verde, roșu, iar o statuie a Fecioarei Maria, acoperită cu bijuterii donate de localnici, este purtată prin oraș de 20 de bărbați. Procesiunea durează ore întregi, acompaniată de fanfare și artificii.

Pentru cei care se mută aici, aceste momente arată sufletul orașului: o comunitate unită, tradițională, dar deschisă către lume.

„Așteptările mele erau să găsesc un oraș abandonat, dar am fost surprinsă, Mussomeli este foarte viu vara, plin de festivaluri și muzică în aer liber”, a spus pentru CNN Barbara Maerkl, o femeie din Germania care s-a mutat aici în 2024.

Proiectul care a adus viață printre zidurile goale

Autoritățile locale au lansat în 2017 proiectul caselor de un euro. Unele dintre locuințele vechi pot fi cumpărate simbolic, cu condiția ca proprietarii să le renoveze, iar altele, aflate în stare bună, costă în jur de 12.000 de dolari. Până acum, potrivit agenției imobiliare locale citate de CNN, au fost vândute aproximativ 450 de locuințe, dintre care 150 la prețul simbolic de un euro.

Castelul Mussomeli este o fortăreață construită între secolele al XIV-lea și al XV-lea. Foto: Profimedia Images

Primarul Giuseppe Catania, aflat în funcție din 2015, spune că proiectul a fost gândit pentru a repopula centrul istoric și pentru a aduce „un suflu internațional” într-o zonă care pierduse mii de locuitori după război.

„Pe lângă beneficiile economice, schimbul cultural este la fel de important. Orașul s-a deschis către lume și a câștigat enorm”, a spus edilul pentru CNN.

De la case goale, la o comunitate multiculturală

Astăzi, în Mussomeli locuiesc oameni din Argentina, Germania, Singapore, Statele Unite sau Canada. Majoritatea au venit pentru liniște, pentru ospitalitatea localnicilor și pentru ideea de comunitate.

„Oamenii sunt cei care mă fac să mă simt binevenită”, povestește Maerkl. „E un oraș mic, dar toată lumea se salută, toată lumea te cunoaște. Este foarte diferit de viața într-un oraș mare”.

Tahira Khan, o femeie venită din Singapore, a ajuns aici în decembrie 2024. „Este un loc unde te simți parte din ceva. Toți te invită la evenimente și sărbători. E ca o familie mare”.

„Beau pentru a sărbători viața, nu pentru a o uita”

Primarul spune că, la început, unii localnici s-au temut de valul de străini. Astăzi însă, toată lumea e de acord că proiectul a schimbat în bine orașul.

„Oamenii care s-au mutat aici respectă tradițiile noastre. La fiecare câteva săptămâni se sărbătorește un alt sfânt. Este frumos să vezi cum toți participă”, spune Maerkl. „Și, spre deosebire de alte locuri, oamenii beau aici ca să se bucure de viață, nu ca să o uite”.

O Italie fără aglomerație

Deși este un orășel rural, Mussomeli are medici, școli, magazine, restaurante și chiar un spital. Pe timp de vară, piațetele sunt pline de muzică live, iar iarna localnicii spun că se pot plimba în siguranță pe străzi la miezul nopții.

„Nu stau în trafic, merg acasă la prânz, ies la plimbare noaptea. Nu aș putea face asta într-un oraș mare”, spune Cinzia Sorce, una dintre locuitoarele născute aici, citată de CNN.

Un proiect care a schimbat economia și mentalitatea

De la începutul programului, Mussomeli a cunoscut o creștere spectaculoasă a turismului, cu peste 900% mai mulți vizitatori între 2016 și 2024. Meșterii locali și firmele de construcții au acum liste de așteptare, iar tinerii au început să rămână în oraș, în loc să plece spre nordul Italiei.

„Acest proiect a schimbat totul: a deschis mințile și a dărâmat prejudecăți”, spune Sorce.

Primarul Catania, care a lucrat ani la rând în Agrigento, spune că nu ar schimba Mussomeli pentru niciun alt loc. „Chiar și când lucram la o oră distanță, veneam acasă în fiecare seară. M-am întors pentru că eram îndrăgostit nebunește de Mussomeli”, a spus el pentru CNN.

