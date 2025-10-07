O petrecere cât un oraș: Mussomeli trăiește prin tradiție

Într-o seară de sărbătoare, peste 6.000 de oameni se adună în jurul bisericii Madonna dei Miracoli. Străzile înguste se aprind în culori, albastru, verde, roșu, iar o statuie a Fecioarei Maria, acoperită cu bijuterii donate de localnici, este purtată prin oraș de 20 de bărbați. Procesiunea durează ore întregi, acompaniată de fanfare și artificii.

Pentru cei care se mută aici, aceste momente arată sufletul orașului: o comunitate unită, tradițională, dar deschisă către lume.

„Așteptările mele erau să găsesc un oraș abandonat, dar am fost surprinsă, Mussomeli este foarte viu vara, plin de festivaluri și muzică în aer liber”, a spus pentru CNN Barbara Maerkl, o femeie din Germania care s-a mutat aici în 2024.

Proiectul care a adus viață printre zidurile goale

Autoritățile locale au lansat în 2017 proiectul caselor de un euro. Unele dintre locuințele vechi pot fi cumpărate simbolic, cu condiția ca proprietarii să le renoveze, iar altele, aflate în stare bună, costă în jur de 12.000 de dolari. Până acum, potrivit agenției imobiliare locale citate de CNN, au fost vândute aproximativ 450 de locuințe, dintre care 150 la prețul simbolic de un euro.

Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală
Recomandări
Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală
Castelul Mussomeli, in spate, o fortăreață construită între secolele al XIV-lea și al XV-lea, primăvara, cu flori galbene in prim-plan. Caltanissetta, Sicilia, Italia.
Castelul Mussomeli este o fortăreață construită între secolele al XIV-lea și al XV-lea. Foto: Profimedia Images

Primarul Giuseppe Catania, aflat în funcție din 2015, spune că proiectul a fost gândit pentru a repopula centrul istoric și pentru a aduce „un suflu internațional” într-o zonă care pierduse mii de locuitori după război.

„Pe lângă beneficiile economice, schimbul cultural este la fel de important. Orașul s-a deschis către lume și a câștigat enorm”, a spus edilul pentru CNN.

De la case goale, la o comunitate multiculturală

Astăzi, în Mussomeli locuiesc oameni din Argentina, Germania, Singapore, Statele Unite sau Canada. Majoritatea au venit pentru liniște, pentru ospitalitatea localnicilor și pentru ideea de comunitate.

„Oamenii sunt cei care mă fac să mă simt binevenită”, povestește Maerkl. „E un oraș mic, dar toată lumea se salută, toată lumea te cunoaște. Este foarte diferit de viața într-un oraș mare”.

Tahira Khan, o femeie venită din Singapore, a ajuns aici în decembrie 2024. „Este un loc unde te simți parte din ceva. Toți te invită la evenimente și sărbători. E ca o familie mare”.

„Beau pentru a sărbători viața, nu pentru a o uita”

Primarul spune că, la început, unii localnici s-au temut de valul de străini. Astăzi însă, toată lumea e de acord că proiectul a schimbat în bine orașul.

„Oamenii care s-au mutat aici respectă tradițiile noastre. La fiecare câteva săptămâni se sărbătorește un alt sfânt. Este frumos să vezi cum toți participă”, spune Maerkl. „Și, spre deosebire de alte locuri, oamenii beau aici ca să se bucure de viață, nu ca să o uite”.

O Italie fără aglomerație

Deși este un orășel rural, Mussomeli are medici, școli, magazine, restaurante și chiar un spital. Pe timp de vară, piațetele sunt pline de muzică live, iar iarna localnicii spun că se pot plimba în siguranță pe străzi la miezul nopții.

„Nu stau în trafic, merg acasă la prânz, ies la plimbare noaptea. Nu aș putea face asta într-un oraș mare”, spune Cinzia Sorce, una dintre locuitoarele născute aici, citată de CNN.

Un proiect care a schimbat economia și mentalitatea

De la începutul programului, Mussomeli a cunoscut o creștere spectaculoasă a turismului, cu peste 900% mai mulți vizitatori între 2016 și 2024. Meșterii locali și firmele de construcții au acum liste de așteptare, iar tinerii au început să rămână în oraș, în loc să plece spre nordul Italiei.

„Să vină gloanțele și la putiniștii din România”. Decizia justiției în cazul unui român care a postat îndemnul pe Facebook după împușcarea premierului slovac Fico
Recomandări
„Să vină gloanțele și la putiniștii din România”. Decizia justiției în cazul unui român care a postat îndemnul pe Facebook după împușcarea premierului slovac Fico

„Acest proiect a schimbat totul: a deschis mințile și a dărâmat prejudecăți”, spune Sorce.

Primarul Catania, care a lucrat ani la rând în Agrigento, spune că nu ar schimba Mussomeli pentru niciun alt loc. „Chiar și când lucram la o oră distanță, veneam acasă în fiecare seară. M-am întors pentru că eram îndrăgostit nebunește de Mussomeli”, a spus el pentru CNN.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mihaela Rădulescu, devastată de când a aflat vestea. Zguduitor ce scrie în raportul final la trei luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nu a mai putut...”. Acest detaliu e zdrobitor și schimbă mult din ce se știa
Viva.ro
Mihaela Rădulescu, devastată de când a aflat vestea. Zguduitor ce scrie în raportul final la trei luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nu a mai putut...”. Acest detaliu e zdrobitor și schimbă mult din ce se știa
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză. E super celebră! O mai recunoști?
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză. E super celebră! O mai recunoști?
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Vedeta noastră a devenit mamă pentru prima dată și a adus pe lume un băiețel
gsp
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
GSP.RO
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
GSP.RO
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Parteneri
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Avantaje.ro
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii
Tvmania.ro
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii

Alte știri

Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru miercuri, 8 octombrie 2025
Știri România 10:19
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru miercuri, 8 octombrie 2025
Cod roșu de ploi torențiale în București și 5 județe, de marți seară. Fenomene meteo extreme în jumătate de țară
BREAKING NEWS
Știri România 10:10
Cod roșu de ploi torențiale în București și 5 județe, de marți seară. Fenomene meteo extreme în jumătate de țară
Parteneri
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Adevarul.ro
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e unic! Asta nu am înțeles-o niciodată. De ce să o faci?”
Fanatik.ro
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e unic! Asta nu am înțeles-o niciodată. De ce să o faci?”
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Elle.ro
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Unica.ro
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu copiii vedetei / Foto
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Ce l-a rugat Ioana Popescu pe Serghei Mizil cu doar câteva zile înainte ca femeia să moară: „Am vorbit cu ea”
Stiri Mondene 11:44
Ce l-a rugat Ioana Popescu pe Serghei Mizil cu doar câteva zile înainte ca femeia să moară: „Am vorbit cu ea”
Cum a fost surprinsă Elena Udrea într-un mall din București. Gestul făcut de Adrian Alexandrov, fără să țină cont că e în public
Stiri Mondene 11:40
Cum a fost surprinsă Elena Udrea într-un mall din București. Gestul făcut de Adrian Alexandrov, fără să țină cont că e în public
Parteneri
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
TVMania.ro
Ada Dumitru s-a logodit Tanzania: „Cea mai tare cerere în căsătorie!”. Cum arată inelul primit de la Marco Marques
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
ObservatorNews.ro
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Parteneri
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
GSP.ro
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
GSP.ro
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
Parteneri
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Mediafax.ro
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Este COD roșu de vreme instabilă. Prognoza meteo marți, 7 octombrie 2025: Meteorologii ANM anunță ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite
KanalD.ro
Este COD roșu de vreme instabilă. Prognoza meteo marți, 7 octombrie 2025: Meteorologii ANM anunță ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite

Politic

Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală
Politică 10:10
Ședință decisivă. Ce propuneri au partidele referitoare la procentul concedierilor din administrația locală
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere
Politică 06 oct.
Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere
Parteneri
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Spotmedia.ro
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi imaginam ce impact va avea”
Fanatik.ro
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi imaginam ce impact va avea”
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”
Spotmedia.ro
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”