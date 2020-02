De Camelia Diaconu,

Nichita Stănescu – poezii de dragoste

Poveste sentimentală

Pe urmă ne vedeam din ce în ce mai des.

Eu stăteam la o margine-a orei,

tu – la cealaltă,

ca două toarte de amforă.

Numai cuvintele zburau intre noi,

înainte şi înapoi.

Vârtejul lor putea fi aproape zărit,

şi deodată,

îmi lăsam un genunchi,

iar cotul mi-infigeam în pământ,

numai ca să privesc iarba-nclinată

de caderea vreunui cuvânt,

ca pe sub laba unui leu alergând.

Cuvintele se roteau, se roteau între noi,

înainte şi înapoi,

şi cu cât te iubeam mai mult, cu atât

repetau, într-un vârtej aproape văzut,

structura materiei, de la-nceput.

Recomandări DNA cercetează cum a plătit KRKA medicii! Slovenii au aruncat vina pe angajați, iar aceștia s-au dus la procurorii anticorupție

Îmbrăţişarea

Când ne-am zărit, aerul dintre noi

şi-a aruncat dintr-o dată

imaginea copacilor, indiferenţi şi goi,

pe care-o lasă să-l străbată.

Oh, ne-am zvârlit, strigându-ne pe nume,

unul spre celălalt, şi-atât de iute,

că timpul se turti-ntre piepturile noastre,

şi ora, lovită, se sparse-n minute.

Aş fi vrut să te păstrez în braţe

aşa cum ţin trupul copilăriei, întrecut,

cu morţile-i nerepetate.

Şi să te-mbrăţişez cu coastele-aş fi vrut.

Vârsta de aur a dragostei

Mâinile mele sunt îndrăgostite,

vai, gura mea iubeşte,

şi iată, m-am trezit

că lucrurile sunt atât de aproape de mine,

încât abia pot merge printre ele

fără să mă rănesc.

Recomandări PNL A TRECUT DE 47%. Câți români ar mai vota PSD și USR. Sondaj IMAS

E un sentiment dulce acesta,

de trezire, de visare,

şi iată-mă fără să dorm,

aievia văd zeii de fildeş,

îi iau în mână şi

îi înşurubez râzând, în lună,

ca pe nişte mânere sculptate,

cum trebuie că erau pe vremuri,

împodobite, roţile de cârmă ale corăbiilor.

Jupiter e galben, şi Hera

cea minunată e argintie.

Izbesc cu stânca-n roată şi ea se urneşte.

E un dans iubito, al sentimentelor,

zeiţe-ale aerului, dintre noi doi.

Şi eu, cu pânzele sufletului

umflate de dor,

te caut pretutindeni, şi lucrurile vin

tot mai aproape,

şi pieptul mi-l strâng şi mă dor.

Poezii de Nichita Stănescu

Poem – Nichita Stănescu poezii

Spune-mi, dacă te-aş prinde-ntr-o zi

şi ţi-aş săruta talpa piciorului,

nu-i aşa că ai şchiopăta puţin, după aceea,

de teamă să nu-mi striveşti sărutul?…

Ploaie în luna lui Marte

Ploua infernal,

şi noi ne iubeam prin mansarde.

Prin cerul ferestrei, oval,

norii curgeau în luna lui Marte.

Pereţii odaii erau

neliniştiţi, sub desene în cretă.

Sufletele noastre dansau

nevăzute-ntr-o lume concretă.

Recomandări CAMERA ASCUNSĂ | Statul îţi dă bani pentru o proteză mai bună numai dacă eşti „clinic sănătos”

O să te plouă pe aripi, spuneai,

plouă cu globuri pe glob şi prin vreme.

Nu-i nimic, îţi spuneam, Lorelei,

mie-mi plouă zborul, cu pene.

Şi mă-nălţam. Şi nu mai stiam unde-mi

lăsasem în lume odaia.

Tu mă strigai din urmă: răspunde-mi, răspunde-mi,

cine-s mai frumoşi: oamenii?… ploaia?…

Ploua infernal, ploaie de tot nebunească,

şi noi ne iubeam prin mansarde.

N-aş mai fi vrut să se sfârşească

niciodată-acea lună-a lui Marte.

Leoaica tânără, iubirea

Leoaica tânără, iubirea

mi-ai sărit în faţă.

Mă pândise-n încordare

mai demult.

Colţii albi mi i-a înfipt în faţă,

m-a muşcat leoaica, azi, de faţă.

Şi deodata-n jurul meu, natura

se făcu un cerc, de-a-dura,

când mai larg, când mai aproape,

ca o strângere de ape.

Şi privirea-n sus ţişni,

curcubeu tăiat în două,

şi auzul o-ntâlni

tocmai lângă ciocârlii.

Mi-am dus mâna la sprânceană,

la tâmplă şi la bărbie,

dar mâna nu le mai ştie.

Şi alunecă-n neştire

pe-un deşert în strălucire,

peste care trece-alene

o leoaică arămie

cu mişcările viclene,

încă-o vreme,

şi-ncă-o vreme…

Nichita Stănescu – Poezii

Ce bine că ești

E o întâmplare a fiinţei mele

şi atunci fericirea dinlăuntrul meu

e mai puternică decât mine, decât oasele mele,

pe care mi le scrâşneşti într-o îmbrăţişare

mereu dureroasă, minunată mereu.

Să stăm de vorbă, să vorbim, să spunem cuvinte

lungi, sticloase, ca nişte dălţi ce despart

fluviul rece în delta fierbinte,

ziua de noapte, bazaltul de bazalt.

Du-mă, fericire, în sus, şi izbeşte-mi

tâmpla de stele, până când

lumea mea prelungă şi în nesfârşire

se face coloană sau altceva

mult mai înalt şi mult mai curând.

Ce bine că eşti, ce mirare că sunt!

Două cântece diferite, lovindu-se amestecându-se,

douâ culori ce nu s-au văzut niciodată,

una foarte de jos, întoarsă spre pământ,

una foarte de sus, aproape ruptă

în înfrigurata, neasemuită luptă

a minunii că eşti, a-ntâmplării că sunt.

Lună în câmp

Cu mâna stângă ţi-am întors spre mine chipul,

sub cortul adormiţilor gutui

şi de-aş putea să-mi rup din ochii tăi privirea,

văzduhul serii mi-ar părea căprui.

Mi s-ar părea că desluşesc, prin crenge,

zvelţi vânători, în arcuiţii lei

din goana calului, cum îşi subţie arcul.

0, tinde-ţi măna stângă catre ei

şi stinge tu conturul lor de lemn subţire

pe care ramurile i-au aprins,

suind sub luna-n seve caii repezi

ce-au rătăcit cu timpul, pe întins.

Eu te privesc în ochi şi-n jur să şterg copacii

În ochii tăi cu luna mă răsfrâng

… şi ai putea, uitând, să ne striveşti în gene

dar chipul ţi-l întorn, pe braţul stâng.

Avertisment – poezii de Nichita Stănescu

Prea mi-a nins şi mi-a plouat, demult,

în copilăria mea cu nopţi grozave

cântecul de moarte ca să-l mai ascult,

gândul să-l rotesc peste cadavre.

Colţul inimii să-l dau de trunchiuri

nu mai vreau, ci orizontu-nvins,

arcuit în pălmi şi strâns mănunchiuri,

i l-am dat femeii mele, dinadins.

Mâna-ntinsă ca să strângă-o mână,

nu de sânge vreau să mi-o-nfior!

Mi-am lăţit pe frunte-atâta lună

cât să mă încapă ochii tuturor.

Iar morişti de zvastici, zbârnâite,

glezna mea cu aripi dacă mi-o aţin,

le strivesc. Şi-n apele-ntâlnite,

îmi clătesc călcâiul, de venin.

N-ai să vii

N-ai să vii şi n-ai să morţi

N-ai să şapte între sorţi

N-ai să iarnă, primăvară

N-ai să doamnă, domnişoară.

Pe fundalul cel albastru

din al ochiului meu vast

meteor ai fost şi astru

şi încest ai fost, prea cast.

Uite-aşa rămânem orbi

surzi şi ciungi de un cuvânt.

Soarbe-mă de poţi să sorbi

„S” e rece azi din sunt.

Testament – de Nichita Stănescu

Mă cirpesc cu vorbe, cu substantive,

îmi cos rana cu un verb.

Nobile paleative

de serv.

Îţi scriu cu trupul meu viaţa

şi mersul stelelor ţi-l scriu.

Vocala cea mai lungă este aţa

în care mortu-l cos, de viu.

Căci trebuie să dăm şi mărturie,

altfel nimica n-ar mai fi,

în dulce scriere târzie

ţinând alături morţii şi vii.

Tu ombilic din care curge

vorbirea numai altor guri

fără să ştim unde ne duce

în care dalbe viituri.

Încât nu ştim cine trăieşte –

cuvântul poate, poate trupul.

Zâpada albâ Doamne, poate,

sau urma-n ea, pe care o lasă lupul…

Ploaie în luna lui Marte

Poezii frumoase de Nichita Stănescu

A mea

Singuratecă ea mă aşteaptă să-i vin acasă,

În lipsa mea ea se gândeste numai la mine,

ea cea mai dragă şi cea mai aleasă

dintre roabele sublime.

Ei i se face rău de singurătate

ea stă şi spală tot timpul podeaua

până o face de paisprezece carate

şi tocmai să calce pe dânsa licheaua.

Ea spală zidul casei cu mâna ei

şi atârnă pe dânsul tablouri

ca să se bucure derbedeul, e-hei

căzut de la uşă-n ecouri.

Ea îşi aşteaptă bărbatul beţiv

Ca să-i vină acasă

şi degetele albe şi le mişcă lasciv

pentru ceafa lui cea frumoasă.

Pregătindu-i-le de dezbătat

ea ţine în boluri şi zeamă acră,

părul lung şi negru şi-l întinde de la uşă spre pat

să nu greşească bărbatul niciodată

drumul predestinat.

Rugare

Mai urât de cât sunt

pot fi văzut

Mai frumos nu!

…mai sabie, da. Mai scut.

Altfel am pierde bătălia,

osul, artera,

glia şi norul

urâtul şi frumosul.

Dă-mi Doamne victorie,

ajută-mă să-mi înving duşmanii,

pielea de pe mine, marginea,

orele, anii.

Rugăciunea

Iartă-mă şi ajută-mă

şi spală-mi ochiul

şi întoarce-mă cu faţa

spre invizibilul răsărit din lucruri.

Iartă-mă şi ajută-mă

şi spală-mi inima

şi toarnă-mi aburul sufletului,

printre degetele tale.

Iartă-mă şi ajută-mă

şi ridică de pe mine

trupul cel nou care-mi apasă

şi-mi striveşte trupul cel vechi.

Iartă-mă şi ajută-mă

şi ridică de pe mine

îngerul negru

care mi-a îndurerat caracterul.

Autoportret

Eu nu sunt altceva decât

o pată de sânge

care vorbeşte.

Poezii celebre Nichita Stănescu

Emoție de toamnă

A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva,

cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta.

Mă tem că n-am să te mai văd, uneori,

că or să-mi crească aripi ascuţite până la nori,

că ai să te ascunzi într-un ochi străin,

şi el o să se-nchidă cu o frunză de pelin.

Şi-atunci mă apropii de pietre şi tac,

iau cuvintele şi le-nec în mare.

Şuier luna şi o răsar şi o prefac

într-o dragoste mare.

Triumful

Tatăl meu plângea cu lacrimi sărate

pe roata căruţii.

Caii cei patru la număr,

trăgând la cvadrigă,

muriseră de insolaţie şi de alte stele!

Pe jos, copii, vă zic,

să mergem pe jos!

Drumul e lung, fluturii sunt mulţi, –

să azvârlim cu sandaua după fluturi!

Astăzi vom mânca lănci şi cârpe pe steaguri

până la sufocare!

Schimbarea la faţă

Am schimbat naşterea pe moarte

În rest am rămas de tot sărac.

M-a izbit cu aripa un înger

şi am devenit rege,

pe un tron în prăbuşire.

Nu ştiu ce înseamnă cinci,

nu ştiu ce înseamnă patru

în genere nu ştiu nimic,

dar mărturisesc că mi-e strâmtă coroana,

prieteni, ca un orizont îmi sunt tâmplele,

ca o stea sau ca un glonţ îmi este coroana,

de-a dreptul în frunte.

Din nou, noi

Bun, dar cu noi cum rămâne?

Ei au fost mari, tragici, sfinţi…

Ei au mâncat pâine,

părinţilor noştri le-au fost părinţi.

Dar noi, dar cu noi?…

Lor le-a fost frig, au pătimit,

au mers prin zăpadă, prin noroi,

au murit şi s-au nemurit.

Noi trăim, cu noi cum rămâne?

S-a hotărât ceva? S-a hotărât?

Când anume şi ce anume?

Suntem, dar ne este urât!

Mă învelesc de frig…

Mă învelesc de frig într-o speranţă

cum se-nveleşte soba nou zidită

în relieful de faianţă

cu focul pururi logodită.

Nu pune mâna peste mine dacă-i vară

căci n-ai să înţelegi nimic

stimată doamnă-domnişoară

din frig.

Ci vino când nu merge nimeni,

când nu avem picioare, vino

dar mai ales când voi fi orb,

lumino.

Tot universul nostru era albastru şi gol

Tot universul nostru era albastru şi gol

iar noi retraşi în bulgărul numit pământ

viaţă eram deasupra şi la subsol

murind, murmurând.

Viii şi morţii viilor

unii într-alţii şi unii peste alţii…

Tot universul nostru era albastru şi gol.

Locul pe care-l ocupam, cei vii şi cei morţi

repede se ghicea sau domol

luat în neştire; sau tras la sorţi.

Noi ne ţineam unii de alţii

Viii şi morţii.

Autoportret – poezie de Nichita Stănescu

Poezii de Nichita Stănescu

Trecător

Călăream pe un cal şi deodată-am văzut

că eu sunt calul acela

Şi deodată am văzut că ei doi

galopează pe mine.

Mă învolburam şi deodată

i-am văzut pe cei trei,

când umbra mea din spatele meu

mi-a strigat:

Eu sunt tu. Lasă-i

pe cei patru să-şi urmeze destinul…

Lasă-i!

Cireşar

Nimeni nu ne crede dacă sărutăm

pasărea din zbor, iarba înverzind.

Noi suntem un fel de martori

ai adolescenţei ruginind.

Nimeni nu ne spune: bea, flămândule!

Nimeni nu ne spune: însetatule!

Curge primăvara pe sub fluturi,

visător podeaua curge pe sub tine, patule!

Lasă-te pe somnul meu, tu vis frumos,

cade-mi tu în gura mea uscată

roşie cireaşă dintr-un chiparos,

zână inventată!

Rău de frumuseţe

Nu spun că a fost un noroc

că te-am născut.

Spun numai că a fost o minune.

Caută să nu mori iubita mea,

Încearcă să nu mori dacă poţi.

Mie mi s-a dus viaţa,

ţie ţi s-a dus norocul.

Nu spun decât atâta,

că noi doi am trăit

pe globul pământesc.

Alte chei

Rămâne feşnic nedeschisă poarta aerului…

Noi încercăm s-o deschidem cu respirarea,

noi încercăm s-o deschidem cu păsările

noi încercăm s-o deschidem cu răsăritul soarelui.

Dar rămâne închisă poarta aerului.

Norii nu sunt chei, norii nu sunt chei,

nu-i aşa?

rămâne veşnic închisă poarta aerului…

Mă sufoc, iubito

mă sufoc de aceast crivăţ violent

de acest simun care plânge.

Nedreptate

De ce să auzim şi de ce să avem urechi pentru auz?

Atât de păcătoşi să fim noi încât să fim nevoiţi

să avem

speranţe, pentru frumuseţe

şi pentru duioşie, ochi

şi pentru alergare, picioare?

Atât de nefericiţi să fim noi

încât să trebuiască să ne iubim.

Atât de nestabili să fim noi

încât să trebuiască să ne prelungim

prin naştere

tristeţea noastră urâtă

şi dragostea noastră înfrigurată?

Citeşte şi:

Poezii de primăvară – versuri cu care întâmpini primăvara

Poezii de Mihai Eminescu – poezii celebre scrise de Eminescu

Poezii pentru copii – versurile fascinante ale copilăriei

GSP.RO Românul care avea 15.000 € salariul, acum e la pensie si construieste un bloc lângă Herăstrău. Toată țara il cunoaste

HOROSCOP Horoscop 3 februarie 2020. Fecioarele au o nouă sursă de inspirație