Plante perene – ce sunt?

Spre deosebire de plantele anuale sau bienale, plantele perene sunt plante care trăiesc an de an.

Unele plante perene, cum ar fi copacii și arbuștii, au durate de viață semnificative.

Altele, cum ar fi multe plante perene cu flori, ar putea fi nevoie să fie înlocuite la fiecare trei sau mai mulți ani. Unii arbori și arbuști își păstrează frunzișul pe tot parcursul anului, dar majoritatea plantelor perene erbacee, inclusiv multe plante perene cu flori, mor la primele înghețuri de toamnă.

Adică, frunzele, tulpinile și florile se lasă la pământ, lăsând o structură radiculară latentă. La venirea primăverii, se formează noi vârfuri de plante și ciclul începe din nou.

Se spune despre aceste plante perene de grădină că sunt rezistente, după ce au supraviețuit unui sezon de iarnă.

Despre plantele perene

Deoarece plantele perene sunt considerate rezistente, multe dintre ele pot fi semănate direct în grădină, mai degrabă decât să se planteze în interior.

Reține că, atunci când este semănată direct, planta va înflori fie în primăvara, fie în vara celui de-al doilea an, continuând să înflorească ulterior, an după an.

Unele plante perene se comportă ca plantele anuale, la fel cum unele plante anuale continuă să crească ca plantele perene.

Condițiile meteorologice și alte aspecte, cum ar fi seceta, afectează durata, productivitatea sau momentul în care o plantă va crește.

Regiunile nordice ale Statelor Unite, cu sezonul de creștere mai scurt și temperaturile mai scăzute, pot transforma efectiv ceea ce este categorisit ca fiind peren într-o plantă anuală.

În nord-vestul Pacificului există plante anuale care au înflorit câțiva ani la rând datorită climatului temperat, deoarece rareori este îngheț pentru o perioadă îndelungată de timp.

Anualele au, în general, flori mai arătoase, cu culori pe tot parcursul sezonului, în comparație cu plantele perene, dar trebuie să fie replantate an de an, în timp ce plantele perene continuă să trăiască.

O combinație a celor două poate avea ca rezultat cea mai lungă perioadă de înflorire cu un curcubeu rotativ de culori.

Plantele perene au o perioadă de înflorire mai scurtă decât cele anuale – aproximativ două-trei săptămâni.

Cu toate acestea, cu puțină cercetare, un întreg pat de flori poate fi umplut cu o varietate de plante perene, permițând o înflorire continuă, pe măsură ce o plantă moare și o alta înflorește.

De asemenea, un tufiș sau o grupare în masă de plante perene poate adăuga un plus de farmec într-o grădină înflorită; ține cont doar de dimensiunea eventuală a spațiului.

Avantajele plantării de plante perene

Un alt avantaj al plantării plantelor perene este reprezentat de varietățile uimitoare de culori, texturi și dimensiuni disponibile.

Acestea necesită o anumită tăiere și întreținere, dar longevitatea lor face ca acest lucru să merite efortul. Multe plante perene își vor păstra frunzișul pe tot parcursul anului.

Printre acestea se numără nu numai arborii și arbuștii, ci și multe tipuri de plante. În timp ce unele plante perene pot fi cultivate din semințe salvate de la exemplare existente, adesea planta rezultată nu este fidelă originalului.

Fie hibrizi, fie soiuri de semințe cumpărate și semănate vor da rezultate mai veridice. Lista de plante perene este uluitoare și în fiecare an, experții scot la iveală noi soiuri.

Diferența dintre plante perene și anuale

Spre deosebire de plantele anuale, plantele perene sunt de obicei plante rezistente la frig care se vor întoarce din nou în primăvară.

De obicei, acestea înfloresc doar un singur anotimp în fiecare an (fie primăvara, vara sau toamna), dar există și plante perene cu înflorire prelungită și cu înflorire îndelungată.

Atunci când sunt cultivate în condiții favorabile, plantele perene trăiesc adesea o perioadă lungă de timp, dar nu presupune că vor dura o veșnicie.

Durata lor de viață este variabilă, iar unele pot trăi doar trei până la cinci ani. Plantele perene variază, de asemenea, foarte mult în ceea ce privește îngrijirea și întreținerea lor.

Unele pot avea nevoie să fie tăiate și divizate în mod regulat pentru a-și menține vigoarea, în timp ce altele sunt rezistente și puțin pretențioase, părând să prospere prin neglijență.

De ce să alegi plantele perene?

Deși plantele perene au tendința de a costa mai mult la început, ele reprezintă o investiție bună pe termen lung, deoarece se întorc an de an.

Chiar și plantele perene care nu au o durată de viață lungă pot fi adesea înmulțite prin divizare* sau reînsămânțare pentru a-și perpetua populația.

Cele mai multe plante perene necesită mai puțină apă odată stabilite, ceea ce poate fi deosebit de avantajos pentru cei care grădinăresc în zone predispuse la secetă și doresc să își reducă consumul de apă.

Plantarea plantelor perene care sunt native din regiunea în care locuiești oferă avantajul suplimentar de a crea un habitat binevenit pentru polenizatori.

Plantele bienale nu sunt perene

Plantele bienale au nevoie de doi ani pentru a-și completa ciclul de creștere înainte de a muri. De obicei, plantele bienale nu înfloresc până în al doilea an, dar unele se comportă ca niște plante perene de scurtă durată și vor înflori în primul an dacă sunt plantate suficient de devreme în primăvară sau sădite în interior în timpul iernii.

Află totul despre florile de soc. Cum să le folosești și în ce condiții pot fi păstrate

Sursa foto: 123rf.com



