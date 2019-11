De Camelia Diaconu,

Cele mai ușoare poezii scurte

Poeziile sunt o sursă de inspirație, o modalitate prin care îți poți exprima sentimentele în fața persoanelor dragi, fără să spui un cuvânt în plus. Mulți dintre poeții români ne-au lăsat amintire cele mai frumoase opere de artă, iar noi am făcut o selecție a celor mai frumoase poezii scurte. Care sunt cele mai ușoare poezii pe care le poți reține imediat.

Poezii scurte și ușor de reținut

Ce poezii scurte vei găsi în acest articol:

Mugurii – Lucian Blaga

De ce în al meu suflet – Mihai Eminescu

De ce în al meu suflet

De ani eu moartea port,

De ce mi-e vorba sacă,

De ce mi-e ochiul mort?

De ce pustiu mi-e capul,

Viața într-un fel?

Şi tu… tu ești aceea

Ce mă întrebi astfel?

Ştiu, fără ca s-o pricep, Treimea

Şi pe Ea viaţa îmi aşez,

Cum îmi cred, cu toată adâncimea,

Inima, pe care nu mi-o văz:

Recomandări Minciuni în tragedia de la Timișoara! Situația clară a apelurilor de la 112 spune totul despre nepriceperea autorităților

Tainica, neistovita ei lucrare

Într-o rană mi s-a-mpărtăşit:

Rodnicul de viaţă fără încetare

Sânge, în trei feţe, dar nedespărţit…

Paza bună – Tudor Arghezi

S-a întors cercetătoarea

Să le spuie la surori

Că-i deschisă toată floarea

Şi câmpia, de cu zori.

Şi-au plecat aproape toate

La cules, cu mii si mii,

Lăsând vorbă la nepoate

Să-ngrijească de copii.

Căci muscoii si bondarii

Şi-alte neamuri de pădure,

Pe şoptite, ca tâlharii,

Umblau mierea să le-o fure.

Însă paza-n stupi e bună,

Că târziu, dupi apus,

Colo jos, subt stupi, la lună,

Ei zăceau cu burta-n sus.

Mugurii – Lucian Blaga

Un vânt de seară

aprins sărută cerul la apus

şi-i scoate ruji de sânge pe obraji.

Trântit în iarbă rup cu dinţii-

gândind aiurea-mugurii

unui vlastar primavăratic.

Îmi zic: „Din muguri

amari înfloresc potire grele de nectar”

şi cald din temelii tresar

de-amarul tinerelor mele patimi.

Recomandări Cine e procurorul pe care Iohannis l-a făcut general în doar 5 ani! Reacția DNA

Poezii scurte scrise de poeți români

Înger de pază – Mihai Eminescu

Când sufletu-mi noaptea veghea în extaze,

Vedeam ca în vis pe-al meu înger de pază,

Încins cu o haină de umbre şi raze,

C-asupră-mi c-un zâmbet aripele-a-ntins;

Dar cum te văzui într-o palidă haină,

Copilă cuprinsă de dor şi de taină,

Fugi acel înger de ochiu-ţi învins.

Eşti demon, copilă, că numai c-o zare

Din genele-ţi lunge, din ochiul tău mare

Făcuşi pe-al meu înger cu spaimă să zboare,

El, veghea mea sfântă, amicul fidel?

Ori poate!… O-nchide lungi genele tale,

Să pot recunoaşte trăsurile-ţi pale,

Căci tu – tu eşti el.

Corabia – Alexandru Macedonski

La ţărm, corabia oprită

E ninsă de zăpada lunii

Şi marea tace odihnită,

De biciuirile furtunii.

Catarg şi pânze argintate

Abia uşor sunt legănate…

Magia nopţii este sfântă…

Verzuiele unde dormitează.

Novicii râd… – Cârmaciul oftează,

Matrozii melancolic cântă.

Oraşul întreg scânteiază

Cu felinarele aprinse…

Muzicile vesel vibrează,

Curse priveghează-ntinse.

Novicii în port se coboară,

Spre râs şi petrecere zboară;

Răscoala etăţii-i frământă…

Safire pe ceruri lăcrămează.

Din cap mişcând, cârmaciul oftează,

Matrozii melancolic cântă.

Recomandări Opinii dure după ce copiilor nevoiași din Moreni li s-au luat banii de burse: 'Copilul meu e în clasa a IV-a și învățătoarea...'

Cărbunii – Octavian Goga

Izvorul nopţii – Lucian Blaga

Frumoaso,

ţi-s ochii-aşa de negri încât seara

când stau culcat cu capu-n poala ta

îmi pare

că ochii tăi, adânci, sunt izvorul

din care tainic curge noaptea peste văi

şi peste munţi şi peste seşuri

acoperind pământul

c-o mare de-ntuneric.

Aşa-s de negri ochii tăi,

lumina mea.

Flori de mucigai – Tudor Arghezi

Le-am scris cu unghia pe tencuială

Pe un părete de firidă goală,

Pe întuneric, în singurătate,

Cu puterile neajutate

Nici de taurul, nici de leul, nici de vulturul

Care au lucrat împrejurul

Lui Luca, lui Marcu şi lui Ioan.

Sunt stihuri fără an,

Stihuri de groapă,

De sete de apă

Şi de foame de scrum,

Stihurile de acum.

Când mi s-a tocit unghia îngerească

Am lăsat-o să crească

Şi nu mi-a crescut –

Sau nu o mai am cunoscut.

Era întuneric. Ploaia bătea departe, afară.

Şi mă durea mâna ca o ghiară

Neputincioasă să se strângă

Şi m-am silit să scriu cu unghiile de la mâna stângă.

Poezii scurte și ușor de reținut

Melancolie – Tudor Arghezi

Am luat ceasul de-ntâlnire

Când se tulbură-n fund lacul

Şi-n perdeaua lui subţire

Îşi petrece steaua acul.

Câtă vreme n-a venit

M-am uitat cu dor în zare.

Orele şi-au împletit

Firul lor cu firul mare.

Şi acum c-o văd venind

Pe potecă solitară,

De departe, simt un jind

Şi-as voi să mi se pară.

La mare – Lucian Blaga

Viţe roşii,

viţe verzi sugrumă casele-n lăstări sălbatici

şi vânjoşi-asemenea unor plopi ce-şi

strânâg în braţe prada.

Soarele în răsărit-de sânge-şi spală-n mare

lancile, cu care a ucis în goană noaptea ca pe-o fiară.

Eu

stau pe ţărm şi-sufletul mi-e dus de-acasa.

S-a pierdut pe-o cărăruire-n nesfârşit şi nu-şi gaseşte

drumul înapoi.

Cele mai frumoase poezii scurte

Lumina raiului – Lucian Blaga

Spre soare râd!

Eu nu-mi am inima în cap,

nici creieri n-am în inimă.

Sunt beat de lume şi-s pagân!

Dar oare ar rodi-n ogorul meu

atâta râs făr’de căldura raului?

Şi-ar înflori pe buza ta atâta vrajă,

de n-ai fi frământată,

Sfânto,

de voluptatea-ascunsă a păcatului?

Ca un eretic stau pe gânduri şi mă-ntreb:

De unde-şi are raiul –

lumina? – Ştiu: Îl luminează iadul

cu flăcările lui!

Cărbunii – Octavian Goga

Cărbunii când ţi-or arde-n vatră

În seri de ani târzii şi goi,

Tu stând la lespedea de piatră

Să te gândeşti c-am ars şi noi…

Iar când din ochii de jăratic

Vor tresări scântei-scântei,

Să ştii că visul meu sălbatic

S-a mai aprins o dată-n ei.

Copilărie – poezii scurte de Ana Blandiana

Din oglindă mă privea un trup firav

Cu claviatura coastelor distinctă,

Inima-apăsa pe clape grav

Şi-ncerca să-apară în oglindă.

N-am văzut-o niciodată, dar ştiam,

Ca-ntr-un joc de-a baba-oarba, că-i ascunsă

(Precum inima salcâmului din geam

Coşul pieptului de crengi o face frunză).

Mă-ntrebam de unde l-a-nvăţat şi dacă

E aievea cântu-i uniform,

Şi ca nu cumva în somn să tacă,

Mi-era frică seara să adorm.

Numai iubirea – Ana Blandiana

Numai iubirea dintre părinţi şi copii

E sămânţă.

Iubitul meu, eşti fiul meu,

De-aici răsare totul.

Ce nu se poate distruge

Alunecă între părinţi şi copii.

Nu-ţi stinge auzul

Cu legile lumii acesteia,

Întreg universul atârnă

În firul de sânge care ne leagă pe noi

Ca o taină curată.

Tu apleacă-te doar şi, copilăreşte,

Sărută-mă pe gură, tată.

Poezii scurte – Melancolie – Tudor Arghezi

Acestea sunt câteva dintre cele mai frumoase poezii scurte pe care îți recomandăm să le citești!

Citeşte şi:

Poezii de iarnă – cele mai frumoase poezii de citit în această iarnă

Poezii de Mihai Eminescu – cele mai frumoase poezii scrise de Eminescu

Poezii de dragoste – poezii celebre scrise de poeți români

Poezii despre mama – cele mai emoționante versuri pentru mama

Poezii pentru copii – cele mai frumoase poezii scrise de poeți români

GSP.RO Intrebarea care l-a surprins la sfarsit pe Iohannis: "Este o temă pe care nu am abordat-o prea des"

HOROSCOP Horoscop 20 noiembrie 2019. Gemenii își risipesc toate îndoielile