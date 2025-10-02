Un zbor de 17 euro ajunge să coste 93 de euro

Cine crede că atunci când cumpără un bilet de avion plătește doar pentru locul din avion se înșală. În realitate, mare parte din bani se duc pe taxe suplimentare, scrie publicația Bild.

De exemplu, un bilet pe ruta Frankfurt–Londra costă doar 17 euro pentru zborul propriu-zis. Dar după ce se adaugă toate taxele și comisioanele, pasagerul plătește 93 de euro. Practic, aproape 80% din preț reprezintă taxe.

Taxele care sufocă aviația

Autoritățile germane și europene au introdus în ultimii ani mai multe creșteri de taxe, care lovesc direct în buzunarul pasagerilor și în profitul companiilor aeriene:

taxa pe transportul aerian a crescut cu 20% din 2024

taxele pentru controlul traficului aerian au crescut cu 20% în 2025

taxele de terminal au crescut chiar și cu 40%

aeroporturile au scumpit taxele de manipulare, la Frankfurt cu 5,7%

taxa de mediu, introdusă la presiunea UE, costă între 1 și 72 de euro per bilet

„Este foarte dezamăgitor că guvernul federal nu prevede nicio scutire pentru zborurile din Germania în proiectul de buget pentru 2026”, a declarat Jens Ritter, directorul general al Lufthansa Airlines.

Companiile aeriene amenință cu retragerea

Nemulțumirile sunt mari în industrie. Ryanair a criticat public Germania, iar Lufthansa amenință că va anula rute întregi. Eddie Wilson, directorul executiv al Ryanair, spune direct: „Majoritatea țărilor europene nu au o taxă pe transportul aerian. Germania este piața de transport aerian cu cea mai slabă performanță din Europa.”

Lufthansa ia deja în calcul reducerea a 20% din locurile de muncă administrative pentru a face față costurilor uriașe.

Aeroporturile regionale, în pericol

Efectele se văd deja la aeroporturile mici. La Kassel-Calden, în sezonul estival au decolat doar 35 de zboruri, pentru că liniile aeriene nu mai găsesc profit în a zbura de acolo. Pentru a nu închide aceste aeroporturi, guvernul german a fost nevoit să le ofere un sprijin financiar de 20 de milioane de euro.

Dar pericolul se extinde și la aeroporturi comerciale importante precum Bremen, Dresda, Köln, Leipzig, Münster, Nürnberg și Stuttgart. Lufthansa a transmis că, din cauza taxelor, ia în calcul retragerea și de acolo.

Românii care zboară din Germania, loviți direct la buzunar

Pentru românii care zboară din Germania spre țară sau care folosesc aeroporturile germane ca punct de conexiune, aceste schimbări pot însemna bilete mai scumpe, mai puține zboruri directe și nevoia de a alege alte huburi europene.

În timp ce alte state europene încearcă să mențină competitivitatea aviației, Germania riscă să piardă rute și pasageri, ceea ce ar putea afecta întreaga piață aeriană din regiune.

