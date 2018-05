În ultima perioadă, Roxana a stat mai mult în Timișoara, acolo unde iubitul ei are un renumit club, așa că toată lumea se aștepta ca ea să aibă deja verigheta pe deget. Deși este discretă în ceea ce privește viața personală, mai ales după eșecul din prima căsnicie, Roxana ne-a mărturisit că dacă ar fi făcut pasul cel mare nu ar fi ascuns de nimeni și de nimic.

„Nu m-am căsătorit. Sunt bine, sunt fericită, sunt îndrăgostită, iubesc și sunt iubită, dar nu m-am căsătorit. O să vă anunț, o să vedeți, o să aflați cu siguranță. Nu aveți cum să ratați acest moment”, ne-a povestit fosta „Mama Nautură”. Se pare însă că nu va mai dura mult până când vor face acest pas, mai ales că pentru ea Timișoara a devenit prima casă. Dovadă stau postările de pe site-urile de socializare, care o înfățișează pe Roxana, weekend de weekend, în clubul iubitului ei, dansând încontinuu.

Roxana Ionescu nu se mărită, dar are viața de nevastă!

O altă dovadă că cei doi trăiesc deja ca o familie constă și în faptul că Roxana nu a mai fost văzută în compania altor persoane dinafara anturajului lui Tinu. Dacă în pauzele din relație, Ionescu mergea pe litoralul românesc sau în alte vacanțe cu o altă gașcă, în ultima vreme abia dacă mai vede Bucureștiul. În alți ani, la început de vară, Roxana avea deja un bronz frumos, dar anul acesta a fost nevoită să-și muleze programul în funcție de cel al lui Tinu, așa că nu a apucat să stea deloc la plajă.

„O să mă iau și eu după alții și o să spun că m-a luat vara prin surprindere. Nu am avut deocamdată nicio ieșire la soare. De 1 mai am fost la mare, doar că nu am avut timp de plajă. Promit data viitoare, la următorul eveniment, să fiu bronzată. Nu sunt eu fanul bronzului foarte accentuat, dar puțină culoare îmi place să am. De data aceasta într-adevăr m-ai prins. Nu sunt fanul bronzului artificial, nu sunt nici împotrivă, acum fiecare este liber să facă ce vrea. Consider că orice lucru pe care-l faci cu bun simț și în limită nu cred că-ți afectează și nici nu se vede urât. Mie mi se pare dubios ca în mijlocul iernii să fii neagră. Doar dacă ai fost în vreo vacanță”, ne-a mai povestit Roxana Ionescu.

VIDEO: Cosmin Nistor

