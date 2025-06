Afirmația cel mai des întâlnită, dar și mai prostească este că „Vai, sunt corupte partidele, sunt clientelare”. Da, partidele sunt grupuri de interese masive, susțin diverse direcții. La noi susțin o singură direcție, asta-i problema. Și e o direcție care avantajează cam jumătate din populație.

Iar această direcție ar fi: totul pentru cei de la clasa de mijloc în sus! Pentru restul, firimituri. Nepotisme, corupție găsești peste tot, nu o să mă apuc să înșir corupție din Spania, Suedia, Italia etc. Dar să urli împotriva partidelor e cel mai antidemocratic lucru, iar aici se pricep bine și fasciștii, și europeniștii.

Avem datorii mari. Întrebarea este „de unde luăm banii?”. Și marii noștri politicieni care apără antreprenorul din orice poziție au un răspuns de rentieri de periferie: ca să scăpăm de datorii, nu mai cumpărăm caiete la copil, nu ne mai luăm haine, stăm toți în casă până ne revenim. Nu, când nu te descurci, ieși și mai mult în lume, cauți soluții unde n-ai căutat până acum.

De ce urâm bugetarii? Pentru că ei au drepturi încă, iar ăia din privat le-au tot pierdut. De aia Inspecția muncii ar trebui să fie mai puternică decât ANAF. Dacă arunci munca toată la alb în România, rezolvi bună parte din problemă. Sigur nu mă refer să taxezi un vecin care te ajută la spart lemne, ci la control la sânge al muncii în construcții, videochat, slujbele uberizate (tot ce înseamnă servicii prin aplicații), meditațiile profesorilor, imobiliare, proprietate etc.

Avem o clasă de mijloc agresivă, incultă politic, lipsită de empatie. De jos în sus crește o pătură de precari care nu știu să facă nimic, la fel de agresivă, gata să susțină economie și agresivitate interlopă. Între aceste fronturi, milioane stau strivite, și taxați, și cu banii luați mult mai mult decât patronilor lor.

Taxare progresivă? Sigur, putem găsi formule, dar problema e că unii încă prosperă la negru și gri. Construcții, agricultură, HoReCa – dacă mă întrebați, și zonele de unde s-au trezit mulți evazioniști în conștiință -, aici e treabă de făcut! În timp ce chirăiau unii că Ucraina a stricat prețul cerealelor, ei cumpărau cu vagoanele. În timp ce urlau împotriva vaccinului, luau subvenții cu lopata. În timp ce se plâng de taxe, plătesc cele mai mici taxe din UE.

Trebuie găsite formule de plafonare a veniturilor de la stat prin impozit progresiv. Iei pensie de 30.000 de euro de la stat? De la 3.000-4.000, în funcție de numărul celor stipendiați, începe impozitarea progresivă până la 90%. Știu că o să facă crize Curtea Constituțională, dar e o luptă politică serioasă descurajarea intervențiilor judecătorilor în decizii economice.

Că deja o putem numi, după mai multe decizii, Curtea Bogaților. Anul trecute apăruse pe Rise Project un material excelent despre cum iau magistrații (unii dintre ei, precum Kovesi) curțile cu asalt ca să pretindă bani din urmă – e un sport care a costat în ultimii ani vreo 1,4 miliarde de euro, potrivit Rise Project.

Doar un impozit progresiv gândit pentru venituri de la stat, că-s ele pensii, salarii, bonusuri, poate da senzația de dreptate salarială. Sau, dacă nu se poate, putem face o rezervație imensă cu procurori, polițiști, judecători, sereiști, să stea doar ei acolo, să-și vândă unii altora pâinea cu 1.000 de euro.

Unele privilegii au ajuns ireale și nu pot fi oprite decât cu impozitare separată, cu praguri clare peste care nu se poate trece. Dar pentru asta ar trebui să avem politicieni, nu grindeni.

Paradisuri fiscale, nimic? Mulți afaceriști români și străini lucrează prin paradisuri fiscale. Ce rezultate am avut până acum în combaterea flagelului? Mai nimic. Unii prosperă și nu știi de unde au banii, ce taxe au dat, de unde au Porsche-ul, nimic. ANAF ar putea să angajeze niște agenți de circulație să-i pună să numere BMW-urile și Mercedesurile mai noi de 2 ani.

Corporațiile? Băncile tot înregistrează profituri istorice, corporații din energie, rețele de supermarketuri duduie și ele, cu profituri ce nu s-au văzut în Europa. Au plătit partea socială corectă? Evident că nu. Optimizarea fiscală a duduit decenii. Iar dacă mai pui un procent la taxare ies toți săracii cu duhul să-i apere. Taxarea marilor companii e urgentă și cred că și ei o așteaptă, dar n-o vor da voluntar. Or, politicienii noștri nu-s capabili nici măcar s-o ceară!

Dacă te uiți la ce vorbesc politicienii, îți dai seama că fix la asta nu se gândesc. Nu are rost să-i înjuri. V-am mai spus, ca să înțelegi cine are puterea cu adevărat, uită-te la ăia care nu-s înjurați. Politicienii sunt cei mai înjurați pentru că sunt slabi, singura lor putere a rămas jobul sigur din administrație, condimentat cu fonduri europene. Nici nu se compară cu lobbyul pro-privați declanșat, atenție!, după alegeri. Tot ăștia ar fi fost pe cai mari și dacă ieșea Simion.

Pentru că avem o perversiune trumpistă aici. Dă din gură, fă scandal aiurea, împroașcă pe toată lumea că e putinistă și marxistă, dar la final nu cumva băncile, ăia din energie, supermarketuri, imobiliari et comp. să plătească taxe mai mult!

Nicușor Dan rămâne ce-a fost, un conservator fără idei. Sau, când apar idei, ele se bat cap în cap: mărim bugetul la apărare că n-avem bani!, e pericol rusesc! Însă și președintele României are de făcut ceva: să mai și provoace o Europă anchilozată la dezbatere serioasă.

E insuportabil să o ardem încă cinci ani cu „foaia de parcurs”. Se tot vinde ideea că ar cam trebui să zicem săru‘ mâna, că o ducem superb și suntem nerecunoscători. Estul Europei e amestec de garnizoană cu furnizor de muncă ieftină.

Ultima nu prea mai merge, dar oamenii sunt zdrobiți de inflație, cauzată și de război, și de decizii idioate precum liberalizarea pieței energiei. Dan ar trebui să urle în toate interviurile alea pe care le dă în reviste spilcuite că avem și probleme cu UE, nu doar că avem un orgasm politic continuu.