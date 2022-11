Acestea au dimensiuni diferite: sub 10 microni (cunoscute ca PM10) și sub 2,5 microni (cunoscute ca PM2,5). Există și particulele ultrafine, de sub 1 micron.

Poluarea din orașe nu este despre statistici sau despre ceva îndepărtat, care nu te privește. Aerul poluat ne afectează direct și ne distruge sănătatea aproape imediat. Și nimeni nu este protejat, căci, nu-i așa, toată lumea respiră.

„Aceste pulberi încărcate cu substanțe toxice intră în orice moment în organismul uman prin sistemul respirator.

Dacă pe cele mari le oprim în nas sau le scoatem când tușim sau ne suflam nasul, cele sub 2,5 microni pot ajunge direct în plămâni și de acolo nu mai ies, cauzând leziuni, în timp și cancer. Pe drum, afectează întreg sistemul respirator, cu impact mai mare asupra persoanelor care suferă deja de alergii, astm, bronșite, pneumonie, etc.”, a explicat, pentru PRESShub, director executiv al Centrului pentru Politici Durabile Ecopolis și coordonatorul platformei AerLive.ro.

Pulberile în suspensie ajung în sistemul sangvin și pot duce la multiple afecțiuni ale organismului.

„Aceste efecte nu sunt destul discutate, iar poluarea nu este încă considerată ca o componentă importantă în apariția acestor afecțiuni, deși Organizația Mondială a Sănătății (OMS) arată de ani buni că reprezintă cel mai important risc de mediu, cu peste 7 milioane de morți anuale, atribuite poluării”, a precizat Oana Neneciu.

Cum ne putem, totuși, apăra de poluare?

