Ce mănâncă Gabriela Cristea la micul-dejun: „După trei guri nu mai pot”. Vedeta a slăbit 30 de kilograme

Gabriela Cristea este într-o formă de invidiat după ce a reușit să slăbească 30 de kilograme, în urma unui diagnostic de obezitate de gradul 1. Vedeta a trecut printr-o perioadă dificilă, dar a reușit să își schimbe stilul de viață cu ajutorul unui tratament recomandat de medic.

Transformarea sa nu a trecut neobservată, iar prezentatoarea TV a primit numeroase întrebări din partea fanilor despre alimentația pe care o urmează. Recent, aceasta a decis să le arate urmăritorilor ce consumă într-o zi obișnuită, începând chiar cu micul-dejun.

Un mic-dejun simplu, dar echilibrat

Gabriela Cristea și-a început ziua cu o combinație ușoară și sănătoasă: brânză (cel mai probabil mozzarella), măsline verzi și roșii, la care a adăugat ulei de măsline și condimente.

Vedeta a subliniat că nu consumă întreaga porție, deoarece senzația de sațietate apare rapid, iar restul ajunge, de cele mai multe ori, la soțul ei, Tavi Clonda. „Italia într-o farfurie! Și pentru că mă tot întrebați cam ce mănânc; cam asta mănânc la micul-dejun. Bine, după 3 guri nu mai pot și 3/4 din asta ajunge la Tavi”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

Un stil de viață schimbat complet

După ce a fost diagnosticată, Gabriela Cristea a decis să ia măsuri și să își prioritizeze sănătatea. Cu ajutorul tratamentului și al unei alimentații controlate, a reușit să slăbească semnificativ și să își recapete încrederea în sine.

„Astăzi, încep acest proiect nou cu o mărturisire pe care n-am mai făcut-o niciodată. În iunie 2025 am fost diagnosticată cu obezitate gradul 1. Nu a fost vorba despre vanitate sau despre faptul că nu îmi mai veneau rochiile preferate. A fost vorba despre o boală care mi-a furat energia, mi-a adus un prediabet periculos, tensiune mărită și nopți în care apneea nu mă lăsa să respir și să dorm. Familia mea a fost lângă mine necondiționat, dar nu aș fi ajuns aici, la cele peste 30 kg pierdute, dacă în cea mai neagră perioadă a mea, un om care îmi cunoaște sufletul de peste 25 de ani nu mi-ar fi pus un ultimatum”, a mai spus Gabriela Cristea.