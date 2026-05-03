Producția internă, în scădere constantă. Ce se va întâmpla în 2027

Potrivit datelor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP), producția de țiței a României a scăzut constant în ultimii ani, cu un ritm mediu anual de 2,5%. În 2025, producția internă a totalizat 2,472 milioane de tone echivalent petrol (tep), marcând o scădere de 7,6% față de 2024. Pentru 2026, CNSP estimează o producție de 2,68 milioane tep, iar până în 2027, aceasta ar putea să scadă la doar 2,63 milioane tep.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că doar în primele șapte luni din 2026 producția a scăzut cu 7,6% față de aceeași perioadă din 2025, ajungând la 1,46 milioane tep.

„România are zăcăminte de petrol vechi, exploatate de zeci de ani. Când un câmp petrolier îmbătrânește, scoate tot mai puțin țiței iar costul de exploatare creste exponential astfel încât să extragi ce a rămas. Dacă nu apar descoperiri noi (de zăcăminte noi) sau investiții în tehnologie modernă, producția continuă să scadă, este un efect absolut normal”, explică pentru Libertatea expertul în petrol și gaze drd. Alexandru Brușten.

„Extragerea țițeiului în România nu poate fi accelerată după nevoile pieței, deoarece majoritatea zăcămintelor exploatate sunt mature. Acestea sunt resurse vechi, utilizate de zeci de ani, în care presiunea naturală a țițeiului a scăzut, iar caracteristicile geologice – porozitatea și permeabilitatea straturilor – limitează debitul de extracție. În plus, orice încercare de a forța producția poate accelera declinul zăcământului sau chiar bloca zone de petrol, ceea ce face ca ritmul de exploatare să fie strict dictat de natură și costuri, nu de cererea imediată de pe piață”, a explicat recent pentru Libertatea profesorul universitar dr. Cristian Nicolae Eparu, decan al Facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor din cadrul universității de profil din Ploiești.

Producția de petrol a României scade în plină criză energetică, iar dependența de importuri crește. Așii din mânecă, irosiți
Cristian Nicolae Eparu, decan al Facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor Ploiești. Foto: ipg.upg-ploiesti.ro

Cum ar putea însă România să compenseze epuizarea resurselor? Prin tehnologie modernă și noi perimetre.

„Tehnologia modernă înseamnă pe scurt, fără sa intrăm prea mult în detalii, foraje mai precise, pompe mai eficiente, compresare, injectare de apă sau gaze și monitorizare digitală, metode care pot crește cantitatea extrasă din zăcămintele existente și pot încetini declinul”, spune Brușten.

România a tot crescut importurile de țiței pentru a-și asigura necesarul

Scăderea continuă a producției interne a dus la creșterea semnificativă a importurilor de țiței. În 2025, România a importat 8,894 milioane tep, cu 7,6% mai mult comparativ cu anul precedent, conform datelor INS. În primele șapte luni ale anului 2026, importurile au crescut cu peste 21% față de perioada similară din 2025, însumând 5,14 milioane tep.

CNSP preconizează o creștere progresivă a importurilor de țiței până în 2027. Astfel, se estimează că România va importa 7 milioane tep în 2025 (+10,4%), 7,52 milioane tep în 2026 (+7,4%) și 7,8 milioane tep în 2027 (+7,8%). Această dependență tot mai mare de importuri pune presiune pe securitatea energetică a țării, mai ales în contextul geopolitic instabil.

România extrage maximum 0,1% din țițeiul necesar planetei și se află la coada clasamentului mondial: „Este o iluzie că suntem un jucător important în industria de petrol”, a declarat dr. Cristian Nicolae Eparu.

Kazahstanul, principalul furnizor extern al României

Kazahstanul a devenit principala sursă de țiței pentru România. În 2025, țara din Asia Centrală a livrat aproximativ 4,2 milioane de tone de țiței, adică peste jumătate din totalul importurilor de petrol ale României. În primele șase luni ale anului 2026, aceste importuri au crescut cu peste o treime, ajungând la 3,3 milioane de tone, conform datelor publicate de INS.

În prima jumătate a anului 2026, Rompetrol Rafinare a procesat 2,97 milioane de tone de materii prime, majoritar țiței kazah, marcând o creștere de 62% față de aceeași perioadă din 2025.

Pentru a-și crește exporturile către Europa, inclusiv România, Kazahstanul lucrează la diversificarea rutelor de transport pentru a reduce dependența de conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC). Aceasta rămâne însă principala cale de transport, cu 80% din volumul total de țiței exportat, conform publicației Astana Times.

Producția de petrol a României scade în plină criză energetică, iar dependența de importuri crește. Așii din mânecă, irosiți
Foto: Hepta

Proiectul Neptun Deep va asigura o producție uriașă și va transforma România în exportator

Zăcământul Neptun Deep, evaluat la un volum imens de 100 de miliarde de metri cubi de gaze, este programat să intre în faza de producție în anul 2027, urmând să furnizeze anual între 8 și 10 miliarde de metri cubi. Deținut în cote egale de Petrom și Romgaz, proiectul va genera un excedent masiv față de producția actuală de aproximativ 8,2 miliarde de metri cubi, ceea ce va permite României să devină un jucător major pe piața externă, primul contract major de export fiind deja semnat cu grupul german Uniper pentru 1,4 miliarde de metri cubi.

„România produce în principal onshore (pe uscat), din câmpuri mature, unde scăderea este mai accentuată. Zona offshore (Marea Neagră) ar putea aduce producție nouă, dar proiectele sunt costisitoare și durează ani până devin operaționale. – aici poti sa amintesti de Neptun deep daca vrei si sa mentionezi scurt si de Trident”, spune Brușten.

Trident, unul dintre cele mai importante active din platoul continental românesc

Producția de petrol a României scade în plină criză energetică, iar dependența de importuri crește. Așii din mânecă, irosiți
Foto: Petrotel Lukoil Ploiești

Din punct de vedere tehnic, perimetrul EX-30 Trident reprezintă unul dintre cele mai importante active din platoul continental românesc, fiind situat în zona de mare adâncime (deepwater) a Marii Negre. Zăcământul acoperă o suprafață de peste 1.000 km², la o distanță de aproximativ 170 km de țărm, unde adâncimea apei variază între 300 și 1.200 de metri.

Resursele confirmate prin forajele realizate între 2014 și 2015 sunt estimate la peste 30 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, volum care ar putea transforma proiectul în al doilea cel mai mare depozit din zona economică exclusivă a României, după Neptun Deep.

Deși în 2025 erau planificate noi sonde de explorare pentru a definitiva planul de dezvoltare, invocarea forței majore de către Lukoil în 2026 și blocajul juridic actual au suspendat calendarul de exploatare, făcând imposibilă estimarea unei date precise pentru demararea producției până la clarificarea statutului acționarului majoritar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Viva.ro
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
Unica.ro
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
GSP.RO
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
Libertateapentrufemei.ro
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
Avantaje.ro
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly
Tvmania.ro
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly

Alte știri

Dennis Măldărășanu face artă pe adidași: „Tata se uită la videoclipurile mele încontinuu”. Cât costă să-ți personalizezi o pereche de sneakerși
Știri România 19:00
Dennis Măldărășanu face artă pe adidași: „Tata se uită la videoclipurile mele încontinuu”. Cât costă să-ți personalizezi o pereche de sneakerși
Rezultatele Loto 6/49 din 3 mai 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Știri România 18:50
Rezultatele Loto 6/49 din 3 mai 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Parteneri
Lecție de bun-simț la volan: cum poți scăpa de amendă la un control rutier, chiar dacă ai greșit
Adevarul.ro
Lecție de bun-simț la volan: cum poți scăpa de amendă la un control rutier, chiar dacă ai greșit
Ciprian Marica, destăinuiri importante, la 15 ani după un moment important al vieții sale: ”Nu-mi explic”
Fanatik.ro
Ciprian Marica, destăinuiri importante, la 15 ani după un moment important al vieții sale: ”Nu-mi explic”
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Financiarul.ro
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Ce mănâncă Gabriela Cristea la micul-dejun: „După trei guri nu mai pot”. Vedeta a slăbit 30 de kilograme
Stiri Mondene 16:45
Ce mănâncă Gabriela Cristea la micul-dejun: „După trei guri nu mai pot”. Vedeta a slăbit 30 de kilograme
Shakira a făcut show pe plaja Copacabana. Milioane de fani au trăit un concert spectaculos
Stiri Mondene 15:25
Shakira a făcut show pe plaja Copacabana. Milioane de fani au trăit un concert spectaculos
Parteneri
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Tragedie fără margini în Dobreşti. Un băieţel de un an a murit înecat în piscina din curtea bunicilor
ObservatorNews.ro
Tragedie fără margini în Dobreşti. Un băieţel de un an a murit înecat în piscina din curtea bunicilor
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Libertateapentrufemei.ro
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
China blochează sancțiunile SUA împotriva a cinci rafinării de tip „ceainic”
Mediafax.ro
China blochează sancțiunile SUA împotriva a cinci rafinării de tip „ceainic”
România, în stare de șoc! Ratele românilor...
StirileKanalD.ro
România, în stare de șoc! Ratele românilor...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Ce mănâncă familiile cu longevitate ridicată, potrivit unui nou studiu
Mediafax.ro
Ce mănâncă familiile cu longevitate ridicată, potrivit unui nou studiu
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Miting în Piața Victoriei pentru susținerea lui Ilie Bolojan, înaintea moțiunii de cenzură: „AUR și PSD, aceeași mizerie”
Politică 19:41
Miting în Piața Victoriei pentru susținerea lui Ilie Bolojan, înaintea moțiunii de cenzură: „AUR și PSD, aceeași mizerie”
PNL o poate lua pe calea cimitirului politicii ca PNŢCD, spune Radu Berceanu: „Bolojan a fost un fel de Margaret Thatcher”
Politică 18:05
PNL o poate lua pe calea cimitirului politicii ca PNŢCD, spune Radu Berceanu: „Bolojan a fost un fel de Margaret Thatcher”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Jucătorii cheie care o pot face pe Dinamo campioană în sezonul viitor! Ce transferuri trebuie să facă Nicolescu. Verdictul lui Giovanni Becali
Fanatik.ro
Jucătorii cheie care o pot face pe Dinamo campioană în sezonul viitor! Ce transferuri trebuie să facă Nicolescu. Verdictul lui Giovanni Becali
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea