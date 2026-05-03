Întrebat care consideră că este rezolvarea crizei politice actuale, Radu Berceanu a răspuns că Guvernul Bolojan va cădea la moțiunea de cenzură din 5 mai și că apoi totul va depinde, în primul rând, de modul cum se va comporta președintele Nicușor Dan, apoi și de PNL.

„În partea întâi, va depinde de președinte. În partea a doua, va depinde de PNL și apoi de USR. Dacă PNL vrea să nu o ia pe urma PNȚCD, și anume să-și pună un cearșaf în cap și să o ia pe calea cimitirului politicii românești, își va respecta hotărârile. Ceea ce…. Am unele îndoieli”, a spus Radu Berceanu, acum în vârstă de 73 de ani.

Deși nu a explicat la ce se referă și nici nu a fost întrebat de moderatorii Digi24, cel mai probabil s-a referit la faptul că PNL a promis prin vocea președintelui și premierului Ilie Bolojan că rupe coaliția cu PSD.

Aceleași declarații le-a făcut și europarlamentarul liberal Rareș Bogdan, care a spus în luna ianuarie, nemulțumit de direcția în care o ia Partidul Național Liberal sub conducerea lui Bolojan: „Oamenii ne-au dat votul, oamenii aşteaptă şi au aşteptări de la Partidul Naţional Liberal, suntem o forţă politică de 150 de ani, care a făcut lucruri în această ţară. Nu putem să abandonăm, pentru că altfel scrie pe noi PNŢCD”.

Amintim că PNȚCD (Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat) a dispărut de pe scena marii politici românești în 2000, când nu a mai trecut pragul electoral la alegeri și a ieșit din Parlament. Președintele PNȚCD era Ion Diaconescu, cel care preluase conducerea după moartea lui Corneliu Coposu în 1995.

„Domnul Bolojan a fost un fel de Margaret Thatcher, numai că pe Margaret Thatcher, în partidul ei, o susțineau toți, pentru că știau că alea sunt măsurile care trebuie luate, și ăia chiar știau politică”, a continuat Berceanu.

În privința șefului statului, fostul ministru PDL a spus că „Nicușor Dan nu este un președinte jucător, cum a fost Traian Băsescu”, dar „nu este nici un președinte călător, cum a fost Klaus Iohannis”, nici „un președinte învins de sistem, cum a fost Emil Constantinescu”, ci „un președinte calm, liniștit”, care „vrea să mai fie președinte”.

„Și atunci va căuta o soluție… Există niște soluții în matematică, un fel de minima rezistență, așa. Adică va căuta o soluție în care va vorbi și cu ăia, și cu ăilalți, le va spune, îi va convinge, pe bucăți, pe bucățele, o să dureze…”, a punctat Berceanu.

Reamintim că criza politică a început pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. În zilele următoare, conflictul a escaladat: PNL a anunțat ruperea coaliției cu PSD, iar miniștrii PSD și-au depus demisiile la Palatul Victoria.

Pe 27 aprilie, PSD și AUR au anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care a fost înaintată oficial a doua zi. Dacă moțiunea va fi adoptată pe 5 mai, Executivul va cădea, devenind al șaptelea executiv demis în România după 1989, primul fiind Guvernul Emil Boc, în 2009.