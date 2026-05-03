Shakira a făcut show pe plaja Copacabana. Milioane de fani au trăit un concert spectaculos

Shakira a oferit un moment de neuitat sâmbătă seara, când a deschis un megaconcert gratuit pe celebra Copacabana Beach din Rio de Janeiro. În fața unei mulțimi uriașe, artista a creat o atmosferă electrizantă încă de la primele acorduri ale piesei „La Fuerte”.

Înainte ca vedeta să urce pe scenă, cerul a fost animat de un spectaculos show cu drone, care au desenat silueta unei lupoaice – simbol asociat artistei. Momentul a fost întâmpinat cu entuziasm de public, care a izbucnit în aplauze.

Milioane de oameni, o energie incredibilă

Deși concertul a început cu o întârziere de peste o oră, reacția fanilor nu a fost umbrită. Shakira a fost întâmpinată cu urale puternice atunci când a pășit pe scena impresionantă, amplasată în fața hotelului Copacabana Palace.

Organizatorii estimează că aproximativ două milioane de oameni au fost prezenți la eveniment, confirmând încă o dată amploarea concertelor organizate pe celebra plajă braziliană.

Pe scenă, artista a transmis un mesaj emoționant: „Brazilia, te iubesc! E magic să ne gândim că suntem aici milioane de suflete reunite, gata să cântăm, să dansăm, să ne emoționăm și să reamintim lumii ce contează cu adevărat.”

Fani din toate colțurile lumii

Publicul a venit din toate regiunile Braziliei și chiar din afara țării, mulți dintre fani călătorind ore întregi sau petrecând noaptea pe plajă pentru a prinde un loc cât mai aproape de scenă.

Evenimentul a devenit rapid mai mult decât un concert – o adevărată sărbătoare a muzicii, unde emoția și energia au fost resimțite la fiecare pas.

O legătură specială cu Brazilia

Shakira are o relație specială cu Brazilia, unde a concertat încă din anii 90 și unde vorbește fluent portugheza. Show-ul de la Rio face parte din turneul mondial „Las mujeres ya no lloran”, lansat în 2025.

Concertul a inclus unele dintre cele mai cunoscute hituri ale artistei, precum „Hips Dont Lie” și „Waka Waka”, melodii care au marcat o carieră de peste trei decenii.

În jurul evenimentului s-a creat o adevărată industrie: comercianții ambulanți au profitat de ocazie pentru a vinde suveniruri tematice, de la accesorii până la produse inspirate de turneul artistei.

