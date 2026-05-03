Rezultatul partidei nu mai poate influența soarta titlului, Milan fiind la 12 puncte distanță față de Interul lui Chivu.

Cristi Chivu, la un punct de titlul cu Inter. Duelul cu Parma, în această seară, la ora 21:45

Echipa antrenată de Cristi Chivu întâlnește astăzi, de la ora 21.45, Parma, pe stadionul „Giuseppe Meazza”, într-un meci crucial din etapa a 35-a a Serie A. Partida va fi transmisă în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2 și poate fi urmărită în format Live Text pe Libertatea.

Inter este la un singur punct distanță de câștigarea celui de-al 21-lea titlu din istoria clubului, rezultatul de egalitate din meciul Como-Napoli, scor 0-0, simplificând misiunea echipei lui Chivu, care poate încheia socotelile pentru titlu chiar în această seară.

Potrivit GSP, nerazzurrii, care nu au mai sărbătorit un titlu pe teren propriu din sezonul 1988-1989, vor avea parte de o atmosferă incendiară pe stadion. Cererea pentru bilete a fost uriașă, fanii dorind să fie martorii unei performanțe istorice pentru clubul lor.

De cealaltă parte, Parma, sub conducerea antrenorului Carlos Cuesta, se află pe locul 12 în clasament, cu 42 de puncte acumulate în 34 de etape. Echipa nu mai are griji în privința retrogradării, dar nici șanse de a prinde un loc european. Cu toate acestea, Parma vine după două victorii consecutive în campionat, ambele fără gol primit, contra echipelor Udinese și Pisa, scor 1-0. Inter a câștigat fără emoții meciul tur de la Parma, impunându-se cu 2-0, datorită golurilor marcate de Federico Dimarco și Marcus Thuram.

Cristi Chivu, la un pas să devină campion în fața foștilor elevi

Pentru Cristi Chivu, această partidă are o semnificație specială, deoarece Parma este echipa pe care a antrenat-o timp de câteva luni în 2025, reușind să o salveze de la retrogradare în ciuda situației dificile.

În acea scurtă perioadă, Chivu a obținut 3 victorii, 7 remize și 3 înfrângeri, iar acum are ocazia să sărbătorească primul său titlu ca antrenor principal chiar în fața foștilor săi elevi.

Cristi Chivu a încercat să transmită calm înaintea meciului care îi poate aduce titlul în Italia. Antrenorul român a spus că nu vrea să se lase copleșit de emoții și că obiectivul este să pregătească bine partida.

„Nu mă gândesc la emoții. Trebuie să mă pregătesc pentru meci cât mai bine pot și să ofer motivația potrivită”, a declarat Chivu, conform GSP.

Tehnicianul român a vorbit și despre importanța momentului pentru Inter. „Este visul nostru. A început acum nouă luni. Mă gândesc să duc acasă unul dintre obiectivele sezonului. Trebuie să transmit seninătate și ambiție, dar și dorință și atitudinea potrivită. Restul nu contează”, a mai spus Chivu.

Inter-Parma: posibilele echipe de start

Pentru duelul de pe „Giuseppe Meazza”, echipele probabile sunt următoarele:

Inter: Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Lautaro Martinez; Antrenor: Cristi Chivu

Parma: Suzuki – Circati, Troilo, Ndiaye – Delprato, Keita, Nicolussi Caviglia, Bernabe, Valeri – Strefezza, Pellegrino; Antrenor: Carlos Cuesta

Toate privirile vor fi ațintite asupra lui Cristi Chivu și a echipei sale, care ar putea scrie istorie în fața propriilor suporteri, punând capăt unei așteptări de 37 de ani pentru un titlu sărbătorit pe teren propriu.