Oamenii au adus drapele ale României şi steaguri ale Uniunii Europene, spunând că România trebuie să continue drumul proeuropean. În fața Palatului Victoria au venit persoane de toate vârstele, inclusiv familii cu copii.

Mobilizarea s-a făcut pe reţelele de socializare, sub îndemnuri precum „Aprindem lumina” sau „Deratizare”, care se referă la declarațiile făcute recent de premierul Bolojan. Pe 17 aprilie, el a atacat pentru prima dată partidul condus de Sorin Grindeanu, după 10 luni de guvernare. „Am deranjat destul de mult. Am limitat prăduirea bugetului de stat, am limitat privilegii, ceea ce a deranjat”, a spus Bolojan, apoi s-a referit la PSD: „Gândiţi-vă că în cămara aceea pe care o are gospodarul, atunci când deschizi uşa, vezi că ai nişte şoricei, nişte şobolani care sunt ca nişte rozătoare, care-ţi rod acele alimente şi, foarte plastic, am aprins becurile. Am încercat să fac lumină acolo şi asta a deranjat”.

În Piața Victoriei, oamenii au scandat „PSD, ciuma roșie”, „Bolojan! Bolojan!”, „Nicușoare, trezește-te!”, „Moțiunea pică. Nu vă fie frică!”, „AUR și PSD, aceeași mizerie”. Pe pancarte au fost scrise mesaje precum: „România are nevoie de Bolojan” și „Susținem reforma, susținem Guvernul Ilie Bolojan”.

Miting în Piața Victoriei pentru susținerea lui Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan, care a fost instalat în funcție în iunie 2025, se pregătește să înfrunte pe 5 mai moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva sa, deși PSD a fost în coaliție cu PNL, USR și UDMR din 23 iunie anul trecut. Dacă moțiunea de cenzură va trece în Parlament, Guvernul Bolojan va fi al șaptelea Guvern căzut după 1989. Primul a fost cel condus de Emil Boc, în 2009.

În acest context, amintim că criza politică a început pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. În zilele următoare, conflictul a escaladat: PNL a anunțat ruperea coaliției cu PSD, iar miniștrii PSD și-au depus demisiile la Palatul Victoria.

