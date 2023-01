Așa a procedat și mama a doi copii, care și-a rugat soțul să rămână cu aceștia în ziua în care ea trebuia să petreacă o după-amiază la spa. Din articolul de mai jos poți descoperi ce s-a întâmplat cu micuții în intervalul în care mama a lipsit de acasă.

Katrina Grillo este mama a doi copii, unul având 1 an, iar celălalt 4 ani. La un moment dat, s-a hotărât să-și ia o „zi liberă” pentru a-și organiza timpul așa cum își dorea și pentru a petrece o după-amiază la spa. În aceste condiții, l-a rugat pe soțul ei să rămână acasă cu copiii. Acesta a fost de acord, iar mama a încercat să-și vadă de programul ei.

Potrivit „Scary Mommy”, pentru a povesti ce s-a întâmplat în acea zi, a apelat la o rețea de socializare, venind cu următoarele mențiuni:

Astăzi ar trebui să fie ziua în care să-mi iau liber de la activitatea de parenting. Ar trebui să am toată ziua la dispoziție ca să pot face tot ceea ce vreau. Azi dimineață am ieșit ca să iau micul dejun. Am și o programare la spa după-amiază.”