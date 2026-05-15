Fundația Ringier România este nu numai un prieten de nădejde, ci și o uriașă inimă care bate neîncetat în ritmul vieții copiilor bolnavi

Peste noapte, micuți atinși de maladii foarte grave, al căror nume înspământă doar la auzul lor, lasă amanet trecutului copilăria de care nici nu au apucat să se bucure și își mută viețile în cabinetele medicilor și ale terapeuților. Totul se schimbă, nimic nu mai este ca înainte. Timpul se comprimă. O dată cu diagnosticul greu de suportat de copil, dar și de părinții acestuia, începe o luptă contracronometru pentru supraviețuire în care fiecare zi scursă fără tratament poate face diferența între viață și moarte. În această încleștare teribilă, pe acest drum al speranței niciodată pierdute, fiecare leu contează pentru că îl aduce mai aproape pe copil de tratamentul salvator la care nu ar putea ajunge fără ajutorul semenilor.

Și asta, cu atât mai mult cu cât foarte multe dintre procedurile medicale recomadate trebuie efectuate în clinici din afara României. Pentru acești copii, Fundația Ringier România este nu numai un prieten de nădejde, ci și o uriașă inimă care bate neîncetat în ritmul vieții lor. Și fiecare pulsație este doar o părticică a uriașului mecanism salvator în care oameni cu suflet nu rămân indiferenți la suferința micuților și donează prin programul umanitar Ajută Copiii.

Marea familie a Fundației Ringier România i-a oferit în dar viața

Dintre sutele de povești dramatice încărcate, deopotrivă, de suferință și speranță ale copilașilor bolnavi care sunt în programul de susținere al Fundației Ringier România, una este cea a lui Alin. Drama micului erou bolnav de cancer care nu abandonat lupta nici un moment a impesionat imediat ce povestea sa a ajuns în paginile ziarului Libertatea. De atunci, băiatul nu a mai fost singur. A intrat în marea familie a Fundației Ringier România și a prietenilor acesteia care nu l-au lăsat la greu.

Impresionați de suferința lui Alin, de faptul că viața îi putea fi curmată de o tumoră dacă nu-și putea permite să continue tratamentele salvatoare, oameni cu suflet i-au întins o mână de ajutor. Campaniile umanitare ce au urmat au fost un succes și l-au ajutat să ajungă în Turcia, la Amerikan Hastanesi (n.r. Spitalul American) din Istanbul. Așa, i-au oferit în dar viața!

Nu este un miracol? Nu este o minune? Ba da!”

Când privesc în urmă, nu-mi vine să cred. Au trecut anii și băiatul meu, căruia unii specialiști nu prea îi dădeau șanse, e în viață. Alin al meu e bine, arată bine. Toate metastazele din creierul mare au fost «arse». Mai e o tumoră mică, în creierul mare…Nu-l mai doare capul, nu-l mai doare pieptul, nu mai vomită ca înainte. S-a îngrășat de la 17 kilograme la 26 de kilograme. Merge la școală sau face ore online. Ba chiar merge cu bicicleta și joacă fotbal la o echipă din Medgidia. Da, merge la antrenamente! Nu este un miracol? Nu este o minune? Ba da!

Pentru că nimic din toate acestea nu puteau fi posibile dacă nu făcea tratamentele acelea. Copilașul meu a trecut prin momente cumplite, dar a luptat ca un erou. Îi este drag de viață și viața îl iubește pe el. «Mami, nu mă las, orice ar fi!», așa îmi spune mereu. Ne rugăm pentru toți cei care ne-au fost alături în toți acești ani. Fundația Ringier România, oameni cu suflet…Măcar așa să îi putem răsplăti pe binefăcătorii noștri. Cu o rugăciune pentru sănătatea lor! ”, ne spunea la acea vreme Mihaela Amariei, mama lui Alin, după ce fiul ei ajungea la tratamet înTurcia cu ajutorul Fundației Ringier România și al pritenilor ei, donatori cu suflet mare.

Donează 3,5 la sută și poți salva o viață!

Pentru ca poveștile acestor copii să aibă un final fericit, nu lăsa cei 3,5% să se piardă! Alege să îi transformi într-o schimbare reală pentru copiii sprijiniți de Fundația Ringier România. Completează formularul online, în doar câteva minute și astfel poți salva o viață! Accesează linkul și completează formularul: https://formular230.ro/fundatia-ringier

Cei care doresc să le fie aproape copiilor aflați în programele umanitare ale Fundația Ringier România o pot face și accesând butoanele de donații de mai jos sau donând direct în contul fundației:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – RON

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDATIA RINGIER ii sprijina de 14 ani la rubrica AJUTA COPIII

