„Președintele Nicușor Dan a spus foarte clar că-și dorește să fie mediator. Eu m-aș fi așteptat să dea mai multă susținere Guvernului Bolojan, știind ce greu s-a format acest guvern și știind foarte bine în ce situație e România. Cred că ceea ce ar fi trebuit, sau ce așteptare aș fi avut eu de la președintele țării, e de a fi oprit PSD să depună această moțiune de cenzură pentru că România nu-și permite o criză politică azi. Vedem ce s-a întâmplat în ultimele zile și nu vedem nici perspectivele politice în viitorul apropiat”, a afirmat Dan Motreanu la Digi24.

Cu referire la posibilitatea ca Sorin Grindeanu să preia șefia viitorului guvern după consultările de la Cotroceni din 18 mai, secretarul general al PNL a spus că aceasta nu este o soluție bună și a explicat de ce: „Nu. Și pornesc de la credibilitatea pe care o are. Adică, în momentul în care te duci premier într-o perioadă de criză, îți trebuie un premier care să fie și competent, dar care să se bucure și de o oarecare încredere”

„Este foarte greu să impui anumite reforme, dacă tu nu te bucuri de susținerea populației, de încrederea populației. Din punctul ăsta de vedere, Ilie Bolojan a avut și la momentul la care a preluat funcția de prim-ministru încrederea necesară și are și în momentul de față încrederea necesară de a duce mai departe reformele. În schimb, Sorin Grindeanu, la 10%, nu cred că ar putea să impună niște reforme”, a punctat Dan Motreanu.

Secretarul general al PNL a mai afirmat că în Parlament există o majoritate formată în jurul PSD și AUR: „Cred că această colaborare între PSD și AUR trebuie astăzi oficializată, pentru că, haideți să fim extrem de deschiși, această colaborare între PSD și AUR există de mai mult timp. Această moțiune de cenzură nu a fost făcută de un partid și celălalt partid a susținut-o, au scris-o la comun. Când scrii o moțiune de cenzură la comun, este ca un angajament de guvernare, e ca un program de guvernare, e ca un acord parlamentar. De fapt, acea moțiune a arătat direcția pe care PSD și AUR vor să ducă România”.

România este în criză politică de aproape o lună, iar Nicușor Dan a chemat partidele la consultări pe 18 mai

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un Guvern vor începe pe 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”.

Ceea ce se știe sigur în acest moment este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
