Timișoara, desemnată Destinația Anului 2026 în România

Marele trofeu „Destinația Anului 2026 în România” a fost câștigat de Timișoara. Orașul a obținut totodată primul loc la categoria „Orașe care inspiră” și s-a clasat pe poziția a doua la categoria dedicată promovării turistice.

Succesul Timișoarei vine după perioada în care orașul a deținut titlul de Capitală Europeană a Culturii, eveniment care a contribuit la creșterea vizibilității sale pe plan turistic.

Constanța, printre marile câștigătoare ale galei

Și Constanța s-a numărat printre vedetele serii. Alegerea Cazinoului drept gazdă a galei a avut o semnificație aparte, mai ales că emblematicul monument de pe litoral a câștigat primul loc la categoria „Landmarks”. Totodată, Techirghiol și Faleza Cazino & Portul Turistic Tomis s-au aflat printre destinațiile premiate.

Cine a câștigat principalele categorii

Orașe care inspiră: Timișoara a fost urmată de Cluj-Napoca și Sighișoara.

Stațiuni balneare: Techirghiol a ocupat primul loc, urmat de Borsec și, la egalitate, Călimănești-Căciulata și Slănic Moldova.

Stațiuni turistice: Vatra Dornei a câștigat, urmată de Băile Felix și Râșnov.

Tărâmuri fermecate: Bran–Moieciu–Fundata și Colinele Transilvaniei au împărțit premiul I, cu Ținutul Rarăului pe locul doi și Clisura Dunării pe locul trei.

Sate de poveste: Bârsana, din Maramureș, s-a impus pe primul loc, urmată de Ciocănești și Viscri (locul al doilea, la egalitate) și Saschiz pe locul al treilea.

Nuclee urbane: Piața Mare din Sibiu a luat premiul cel mare, urmată de Piața Sfatului din Brașov și Faleza Cazino & Portul Turistic Tomis.

Joacă și adrenalină: Magic Parc Râșnov a ocupat primul loc, urmat de Complexul de Agrement Ariniș din Gura Humorului și Wonderland Resort din Cluj-Napoca.

Sanctuare ale istoriei: Cetatea Alba Iulia a fost desemnată câștigătoare, urmată de Cetatea de Scaun a Sucevei și Cetatea Sighișoarei.

Tărâmul cunoașterii: Muzeul Național Brukenthal din Sibiu a ocupat primul loc, urmat de Delfinariul–Planetariul–Microrezervația Naturală din Constanța și Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București.

Comori naturale: Salina Turda a fost desemnată câștigătoare, urmată de Cheile Nerei și Vulcanii Noroioși.

Landmarks: Cazinoul din Constanța a câștigat, urmat de Ansamblul sculptural Constantin Brâncuși din Târgu Jiu și Biserica Neagră din Brașov.

Cea mai bună promovare: Oradea a fost premiată, iar Mamaia și Timișoara au împărțit locul doi, urmate de Ținutul Zimbrului din Neamț.

Premii speciale

„Hotelul Anului 2026” a fost desemnat Week Hotel & Spa din Hunedoara, iar „Destinația Anului 2026 – Republica Moldova” a fost câștigată de Rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi” .

La ediția din 2025 a competiției, Oradea a fost desemnată „Orașul care inspiră”, în timp ce Marele Premiu „Destinația Anului” a fost câștigat de Delta Dunării, Tulcea.

