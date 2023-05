Știți că de obicei, tatăl este văzut ca fiind părintele amuzant, cel care duce copilul în diferite aventuri și care se joacă cu el? Ei bine, mamele singure trebuie să acopere și rolul tatălui și asta nu e mereu ușor. Această mămică de peste hotare povestește că uneori e obosită și îi este greu să țină pasul și cu lucrurile distractive, însă există ceva constant în relația cu copilul său – de altfel, specific mamelor – și anume siguranța și confortul. Spre cine merge cel mic atunci când are nevoie de o încurajare, sau când îi este frică, sau chiar când îl doare ceva? La mama, desigur.

Uite cum vorbește această mamă despre relația cu micuțul său:

„Zilele trecute am avut o revelație. Am văzut un episod din serialul meu preferat, care se numește „Whos the boss?”. Într-unul dintre episoade, un băiețel s-a dus să stea cu tatăl său peste weekend, care e divorțat de mama lui. Numai că în weekend, s-a produs o întâmplare nefericită, care l-a determinat pe băiat să aleargă în brațele mamei sale, deși tatăl lui era acolo, cu el, pentru că își dorea cu disperare să fie consolat.

Citește continuarea pe qbebe.ro.

ARTICOL PRELUAT DE PE QBEBE.RO