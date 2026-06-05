Soluție lichidă auto cu ceară la doar 12,99 lei

Soluția de 500 ml, de la brandul W5, va fi disponibilă în magazinele Lidl la prețul de doar 12,99 lei, în perioada 11 – 14 iunie. Soluția lichidă auto cu ceară este un produs cosmetic destinat întreținerii caroseriei. Spre deosebire de ceara solidă tradițională (la cutie), care este densă și necesită mult efort la aplicare, varianta lichidă oferită de Lidl vine sub formă de loțiune cremoasă, fiind mult mai rapid și mai ușor de folosit. Rolul ei este unul dublu: protejează vopseaua și oferă strălucire.

Soluție lichidă auto cu ceară. Foto: Lidl

Acest tip de tratament este considerat esențial de către specialiști, mai ales în lunile calde, deoarece creează un strat protector subțire care respinge murdăria, previne mătuirea vopselei din cauza soarelui și ajută la scurgerea rapidă a apei de pe mașină în timpul ploilor torențiale. Soluția se aplică extrem de ușor, direct după spălarea vehiculului, fără efort fizic intens sau echipamente speciale.

Alte oferte disponibile pentru șoferi

Ofertă Lidl – 11-14 iunie 2026

Pe lângă soluția lichidă auto cu ceară, Lidl mai vine și cu alte oferte pentru mașina ta: ulei multifuncțional – 8,99 lei; spray antirugină degripant – 7,99 lei; ulei lubrifiant multifuncțional – 15,99 lei; soluție curățare discuri de frână – 13,99 lei; detergent universal pentru mașină – 9,99 lei; soluție curățare jante – 17,74 lei; soluție curățare parbriz – 6,99 lei; odorizant auto cu reumplere și odorizant auto lichid – 6,49 lei; odorizant auto cu parfum de cafea – 9,99 lei; șervețele îngrijire piele auto – 5,99 lei; șervețele curățenie geam/oglindă – 8,99 lei; șervețele îngrijire bord – 7,19 lei.

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