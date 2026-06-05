„Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”, a transmis familia, postând imagii cu întreaga familie.

Anca Verma, de profesie inginer, locuiește împreună cu soțul ei într-o vilă luxoasă din New Delhi, o reședință care reflectă influența și statutul lor social de top.

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Proaspăta mămică și bebelușul au fost primiți cu fast, într-un cadru demn de o regină. Fratele mai mare al lui Anaditeshwar, Aditeshwar, în vârstă de doi ani, și-a întâmpinat frățiorul cu multă bucurie. Familia mai are o fiică, Nicolle, care va împlini 19 ani pe 1 iulie.

Cine este Anca Verma

Anca Verma, originară din România, este cunoscută atât pentru frumusețea, cât și pentru notorietatea sa în cercurile sociale, politice și de afaceri din India.

„Viața în India este de lux. Aici avem aproape 103 de persoane care lucrează la noi în casă pentru a avea grijă de nevoile noastre de zi cu zi. Oamenii din India iubesc și adoră familia mea”, declara Anca Verma într-un interviu acordat în 2017.

În 2006, Anca Verma s-a căsătorit cu Abhishek Verma, unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din India. Familia locuiește într-un palat de lux, în care piesele de mobilier sunt acoperite în aur, călătorește cu Orient Express-ul și dispune de paza unei echipe de bodyguarzi atunci când participă la evenimente, scrie Unica.

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