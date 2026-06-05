Chiar dacă nu a trecut mult timp de la incident, iată că lumea din Galați a uitat de probleme, iar în perioada 5-7 iunie 2026 are loc în oraș un eveniment dedicat artelor stradale și experiențelor culturale în spațiul public.

Sub tema „Emoții”, cea de-a III-a ediție a Galați StreetFest va transforma centrul orașului într-o scenă deschisă, unde publicul de toate vârstele va putea descoperi spectacole de teatru stradal, acrobații, muzică live, instalații vizuale, show-uri de foc, video mapping și proiecții pe apă.

Festivalul va reuni artiști și companii din România și din străinătate, care vor susține reprezentații simultane în mai multe zone emblematice ale orașului: Aleea de la P-uri, Parcul Eminescu, Fântâna „Fata pe Valuri”, Hotel Ibis – Mercure, Strada Domnească 34, Universitatea „Dunărea de Jos”, zona Primăriei și Prefecturii Galați, precum și Faleza Dunării – Elice.

Deschiderea oficială a festivalului are loc vineri, 5 iunie 2026, la ora 17.00, în zona Hotel Ibis, și va fi marcată de un spectaculos foc de artificii de zi. Pe parcursul celor trei zile, publicul va putea urmări reprezentații susținute de artiști precum Luke Silva, Richard Filby, Richard Handley, The Great Mimic Boy, Magic Mark, Dan Acro Juggler, Lorand Karbula, Crina Surcică, Vlad Benescu, Elisa Zanlari, Circo Puntino și mulți alții.

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Printre cele mai așteptate momente ale ediției se numără spectacolele de foc „Mansterville – Propane Punk Show”, concursul de Kendama cu CRBL, reprezentațiile aeriene și acrobatice din zona Primăriei și Prefecturii Galați, spectacolele cu păpuși gigant și personaje gigantice itinerante, sesiunile de video mapping proiectate pe fațada Prefecturii Galați și proiecțiile pe apă de la Elice, programate în fiecare seară, de la ora 23.00.

O noutate a ediției 2026 este campania interactivă „Ghicește vedeta!”, prin care publicul este invitat să descopere identitatea unui invitat special al festivalului. Participanții vor putea scana codul QR dedicat campaniei și vor avea ocazia să adune indicii suplimentare vineri și sâmbătă, în cadrul momentelor speciale organizate pe scena din Parcul Eminescu.

Momentul culminant al campaniei va avea loc duminică, 7 iunie 2026, de la ora 20.30, când identitatea vedetei-surpriză va fi dezvăluită oficial în fața publicului.

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