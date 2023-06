Stresul e asociat cu numeroase problematici ale sănătății fizice și mentale, însă știai că, mai nou, stresul e legat și de sexul copilului la naștere?

Un studiu realizat în 2021 la Universitatea din Granada și publicat în „Journal of Developmental Origins of Health and Disease” susține că mamele care se simt stresate înainte să rămână însărcinate au de două ori mai multe șanse să nască o fetiță.

Cum e posibil?

La studiu au participat 108 femei în trei perioade diferite din viața lor: înainte de sarcină, în timpul sarcinii și după. Cercetătorii au testat nivelul de cortizol (hormonul stresului) în toate cele trei perioade și în același timp, le-au aplicat mai multe teste psihologice și au descoperit că, într-adevăr, stresul influențează sexul copilului.

