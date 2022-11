1. The English Patient

În 1996, când a avut loc premiera filmului The English Pacient regizat de Anthony Minghella, a înregistrat un mare succes, iar asta s-a văzut și în faptul că a primit nouă premii Oscar, printre care și pentru cel mai bun film. La box office, a încasat peste 200 de milioane de dolari. Trecând peste aceste realizări, au existat și voci care au considerat că în anul în care a fost răsplătit cu un Oscar pentru cel mai bun film, pelicula Fargo ar fi trebuit să câștige. The English Pacient a fost comentat și într-un episod din serialul Seinfeld, dar impresia despre el s-a schimbat destul de mult în decursul anilor.

2. Annihilation

Annihilation este un film regizat de Alex Garlang și e bazat pe romanul cu același nume scris de Jeff VanderMeer. Pe parcursul producției peliculei au existat o serie de probleme, printre care și conflicte între producători care și-au dorit ca versiunea finală să fie prietenoasă cu publicul, care avea așteptări mari. Filmul a eșuat și din cauza strategiei de marketing care a fost slabă, iar reacțiile negative la adresa lui au demonstrat acest lucru.

3. It Comes At Night

Trey Edward Shults a regizat și scris It Comes At Night, un film care a fost detestat de public și care a avut o performanță dezamăgitoare la box office. Printre motivele principale ale criticilor despre acest film de groază se numără povestea sa neclară și lipsa unor explicații pentru misterele sale.

4. Licorice Pizza

Licorice Pizza, care cuprinde atât adevăr, cât și elemente de ficțiune, are la bază experiențele regizorului Paul Thomas Anderson. În ciuda faptului că s-a numărat printre cele mai apreciate filme din 2021, acest lucru nu l-a împiedicat să primească o serie de reacții negative. Iar cei care au refuzat să vizioneze pelicula invocă povestea care surprinde o relație dintre un elev de liceu și o femeie de 20 de ani.

