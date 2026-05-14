Conchita Wurst, schimbare radicală de imagine

Conchita Wurst, câștigătorul Eurovision 2014, surprinde printr-o transformare completă de look. Artistul, care a devenit un fenomen internațional datorită imaginii sale neobișnuite și aparițiilor spectaculoase, afișează acum un stil mult mai sobru și diferit față de perioada în care a cucerit publicul european.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 21

Conchita a rămas în istoria concursului Eurovision după victoria obținută cu piesa „Rise Like a Phoenix”, moment în care imaginea sa – barbă, păr lung și machiaj elaborat – a atras atenția întregii lumi.

De la „femeia cu barbă” la un stil complet diferit

În ultimii ani, artistul și-a schimbat treptat stilul vestimentar și aparițiile publice. Conchita apare acum frecvent în costume bărbătești, cu părul mai scurt și cu o imagine mai discretă decât cea care l-a consacrat pe scena Eurovision.

Puțini știu că numele real al artistului este Thomas Neuwirth. În vârstă de 37 de ani, acesta a explicat că schimbarea face parte dintr-un proces personal și profesional de reinventare.

Decizia de a se retrage din zona Eurovision

La începutul acestui an, Conchita Wurst a anunțat că se retrage din toate activitățile legate de Eurovision, o decizie care i-a surprins pe mulți dintre fani.

„Concursul Eurovision mi-a modelat viața. A fost scena mea, casa mea și rampa mea de lansare, precum și un capitol pentru care sunt profund recunoscătoare. Ca artist, schimbarea este cea mai mare constantă a mea. De acum înainte, mă retrag din contextul Eurovision. Mă îndrept spre alte proiecte profesionale și las lucrurile noi să se dezvolte. Legătura mea cu Eurovision Song Contest rămâne parte din istoria mea, nu locul pentru următorii mei pași. Decizia mea este personală și nu o voi comenta mai mult”, a declarat artistul.

Mesajul a fost semnat cu numele Thomas, iar fanii au observat rapid că schimbarea de imagine vine la pachet și cu o nouă direcție artistică.

Victoria de la Eurovision 2014 a transformat-o pe Conchita Wurst într-una dintre cele mai cunoscute figuri din istoria competiției. Apariția sa a generat numeroase reacții la nivel internațional și a devenit unul dintre cele mai discutate momente din concurs.