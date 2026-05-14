Ar amortiza rapid efectele scumpirilor

Niculescu avertizează că tensiunile din Iran și Orientul Mijlociu pun presiune pe prețurile energiei. Românii s-ar putea confrunta cu facturi mai mari în sezonul rece din cauza contextului geopolitic instabil, relatează televiziunea Digi 24.

George Niculescu susține că o scădere a TVA ar amortiza rapid efectele scumpirilor asupra cetățenilor.

„O soluție ar fi scăderea TVA, în așa fel încât consumatorii casnici să înregistreze imediat o scădere în factură. Vorbim despre o scădere de la 21% la o cotă de TVA de 11% pentru consumatorii casnici de gaze naturale, automat scăderea în factură s-ar vedea de luna următoare”, a declarat șeful ANRE.

Șeful ANRE a avertizat însă că decizia finală aparține Guvernului. Scăderea TVA ar lovi direct în încasările statului, complicând și mai mult misiunea Ministerului Finanțelor de a reduce deficitul bugetar.

George Niculescu explică vulnerabilitatea României în fața crizelor externe: „Un război aflat la mii de kilometri distanță ajunge să afecteze consumatorul român. Piețele reacționează instantaneu, iar astfel de tensiuni geopolitice se traduc, din păcate, prin presiune pe preț”.

Acesta a precizat că loviturile asupra infrastructurii de energie și lupta strânsă pentru noi rute de aprovizionare provoacă explozii rapide de preț pe bursele europene de gaze.

De la 1 aprilie 2026, un nou mecanism de calcul

Odată cu eliminarea plafonării prețului la gaze, Guvernul a implementat, începând cu 1 aprilie 2026, un nou mecanism de calcul reglementat pentru facturile populației. Astfel:

producătorii români sunt obligați să vândă gaze la preț reglementat de 110 lei/MWh;

gazele sunt destinate populației, CET-urilor și umplerii depozitelor;

autoritățile încearcă să mențină facturile sub pragul anterior de 0,31 lei/kWh.

Marea provocare rămâne însă deficitul de resurse interne: gazul românesc, deși mai ieftin, s-ar putea dovedi insuficient pentru a acoperi necesarul de consum până la sfârșitul iernii viitoare.

Facturile la gaze pentru românii consumatori casnici vor rămâne la un nivel similar celui actual timp de încă un an, în urma noilor reglementări adoptate de Guvern de la 1 aprilie 2026. În schimb, firmele și micile fabrici vor resimți o majorare semnificativă, de până la 60%, iar o parte din această creștere se va reflecta în prețurile la alimente și la alte bunuri, potrivit Hotnews.ro.

Reamintim că Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență (OUG 12/2026) care reglementează prețurile pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027.



