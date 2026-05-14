Ilie Bolojan, despre jaloanele din PNRR

Ilie Bolojan a declarat: „Suntem la finalul unei ședințe de guvern în care principalele subiecte au fost cel de absorbție a fondurilor europene, programul PNRR. Mă bucur că astăzi CE ne-a confirmat oficial validarea cererii noastre de plată de 2,6 miliarde de euro și se cuvine să le mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat în aceste luni pentru clarificarea solicitărilor Comisiei și pentru faptul că România primește această sumă de bani.

Ne asigură fluxurile de plăți începând cu luna iunie, în așa fel încât să putem plăti constructorii și beneficiarii noștri. Prioritar pentru noi este să nu pierdem fondurile europene. Ca să putem absorbi aceste fonduri sunt 2 direcții importante pe care le-am discutat, am stabilit ceea ce e de făcut în următoarele 2 săptămâni.

Avem în primul rând de îndeplinit reformele, de atins țintele și jaloanele în așa fel încât să ni se poată livra banii. Avem peste 35 de jaloane, dintre care 9 sunt foarte importante, pentru că ele presupun pe de o parte, reforme în domenii care au un potențial de discuții ample în spațiul public și presupun modificări legislative, iar acest guvern nu mai are dreptul să propună modificări legislative.

Am convenit ca toate proiectele care vor fi finalizate să fie depuse la Parlament sub formă de inițiative legislative de către membrii guvernului care sunt parlamentari, să fie solicitată procedura de dezbatere în procedură de dezbatere, să comunicăm asta colegilor din parlament și le mulțumesc anticipat tuturor pentru responsabilitate și sprijinul acestor măsuri în așa fel încât România să poată primi acești bani. Din cele 9 reforme, sunt câteva care au deja acordul Comisiei Europene.”

Ce se întâmplă cu legea salarizării

Premierul României a discutat și despre legea salarizării: „Avem 1.280.000 de posturi în sectorul public din România, distribuite pe categorii profesionale. Avem politici salariale care sunt decuplate de dinamica productivității muncii și constatăm că decalajul de salarizare dintre sectorul public și cel privat se adâncește. De asemenea, avem creșteri salariale în sectorul public care n-au ținut cont de productivitate. Avem o situație în care România are printre cele mai mici venituri fiscale din țările europene, dar printre cele mai mari cheltuieli salariale în sectorul bugetar ca procent din veniturile fiscale.

Ceea ce vom propune pentru a avea o lege a salarizării cât mai bună în anii următori ține de angajamentele României legate de reducerea deficitului bugetar și de constrângerile pe care le avem ca țară. Acestea țin de păstrarea unui procent a anvelopei salariale ca pondere din PIB-ul României care să se situeze foarte puțin peste 8% din PIB. Astăzi avem aproximativ 166 de miliarde de lei total cheltuieli de salarii în mediul public și creșterea de anul viitor trebuie să țină cont de aceste date.

Nu avem decât 2 posibilități reale: prima este o creștere de amplitudine mică, ce va afecta sectorul public. Dacă se dorește o creștere de amplitudine mai mare, e nevoie de o reducere de personal.”

„Când stingi focul, apa mai distruge câte ceva”

Ilie Bolojan a subliniat și faptul că, „chiar dacă guvernul este interimar, de ceea ce se va întâmpla va depinde în mare măsură dacă se va face sau nu absorbția. Un alt element important este programul SAFE pe care România l-a derulat în aceste luni și mă bucur că s-a finalizat astfel încât până la finalul lunii să putem semna contractul de împrumut cu CE, precum și contractele individuale.

Este anormal și imoral ca atunci când guvernele noastre din 2023-2024 au dat foc la acoperișul casei, au generat deficite prin aruncarea banilor în scop electoral, să vii să-l critici pe cel care vine să stingă focul. Când stingi focul, apa mai distruge câte ceva, care oricum nu mai putea fi salvat” a încheiat Ilie Bolojan declarațiile.

Dragoș Pâslaru: „Cererea de plată 4 a avut reforme grele”

La declarații a urmat Dragoș Pâslaru, care a spus că „cererea de plată 4 a avut reforme grele, Comisia Europeană le menționează. A fost un efort de echipă, iar când România conlucrează responsabil se obține rezultate. PNRR-ul României trece de 60% implementare, nu mai suntem la coada clasamentului și mai avem de încasat 4,9 miliarde de euro ca granturi.”

Dragoș Pâslaru a spus și că „pe salarizare, președinția a preluat medierea pe acest proiect și am prezentat anvelopa financiară pentru legea salarizării, precum și proiectul unui acord politic pe elementele centrale ale legii salarizării.”

„Sunt niște proiecte foarte importante legate de proiectele norvegiene. Guvernul își asumă să susțină Via Transilvania, un lucru cu care ne mândrim în turismul la nivel global. Un proiect care nu mai putea fi finalizat prin PNRR, privind turismul lent în Delta Dunării, va fi transferat pe fonduri norvegiene. Este vorba de proiectul de suflet al lui Ivan Patzaichin care a dorit ca turismul să se facă fără șalupe”, a mai spus ministrul fondurilor europene.