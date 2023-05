1. 6 Years

Melanie și Dan sunt studenți și formează un cuplu de șase ani. Însă, povestea lor de dragoste se destramă deoarece, în timp, relația lor a devenit toxică . O propunere în carieră primită de către Dan îl determină pe acesta să aleagă între iubire și un loc de muncă ideal, decizie care își va pune amprenta asupra viitorului lor.

2. The Break-Up

În filmul The Break-Up, Gary și Brooke, interpretați de Vince Vaughn și Jennifer Aniston , locuiesc împreună de doi ani. În ciuda faptului că la început erau extrem de îndrăgostiți, ulterior ei au parte de neînțelegeri. Vor să se despartă, însă refuză să se mute din apartamentul lor.

3. Someone Great

Jennifer Kaytin Robinson a regizat Someone Great, un film care expune viața tinerei Jenny Young. Ea s-a despărțit recent de iubitul ei alături de care forma un cuplu de multă vreme în urma unei oportunități de neratat în cariera ei. Jenny e pe cale să se mute în San Francisco, însă nu înainte de a se distra pe cinste în New York alături de cele mai bune prietene ale ei, Erin și Blair.

4. The Best of Me

Filmul The Best of Me este adaptat după un roman scris de Nicholas Sparks. Amanda și Dawson au format un cuplu în perioada liceului, iar după mai mulți ani se întâlnesc din nou în orașul lor natal, în urma dispariției unui prieten comun. Chiar dacă Amanda este căsătorită, sentimentele ei pentru Dawson încă sunt acolo, iar acest lucru îi complică și mai mult viața.

