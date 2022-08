Going The Distance (2010)

Going the Distance este probabil unul dintre primele filme care îți vin în minte atunci când se discută despre relațiile la distanță. Ecranizarea îi aduce în prim-plan pe Drew Barrymore și Justin Long și spune povestea unui cuplu care trimite mesaje la distanță între New York și San Francisco. Regizat de Nanette Burstein, filmul a cucerit inimile fanilor comediilor romantice. Dialogul poate părea ieftin, însă relația dintre cei doi este sinceră, iar regizorul se pricepe de minune să evidențieze obstacolele care vin odată cu teritoriul, și anume cinismul familiei și al prietenilor, gelozia sau interesele legate de carieră sau locație. Filmul prezintă modul în care distanțele lungi pot fi dezordonate, dar dragostea dintre Erin și Garrett este autentică, iar ei depășesc aceste greutăți prin anumite sacrificii.

10.000 KM (2014)

Urmărindu-i pe Alex (Natalia Tena) și Sergi (David Verdaguer), acest film spaniol din 2014 prezintă provocările și creativitatea unui cuplu care își exprimă dragostea la o distanță temporară, după ce Alex primește o oportunitate de muncă. Există singurătate și frumusețe în încadrarea simplă a cuplului, fiecare păstrându-și apelurile vocale de pe laptop aproape ca pe o persoană. În tot ceea ce fac Alex și Sergi, ei găsesc confort în a avea vocea persoanei iubite acolo, iar comunicarea lor naturală îi face un cuplu credibil. Filmul subliniază și părțile adorabile ale relației la distanță, cum ar fi scena genială de gătit, însă chiar și greutățile vor aduce lacrimi spectatorilor.

Ldr (2018)

Cel mai scurt și mai minimalist film este Ldr, un minifilm regizat și interpretat de James Kleinmann despre doi bărbați care își trăiesc relația prin intermediul apelurilor online. Nu va câștiga premii pentru cea mai bună interpretare sau poveste, dar există câteva exemple de consolare pe care relațiile la distanță le pot aduce în timpul adversităților personale, descriind în același timp romantismul LGBTQ+.

Este o relație intimă între doi bărbați, imaginile filmate cu telefonul și problemele de sunet făcând-o reală și relatabilă. Cu toate acestea, esența este mai mult despre cât de afectuoși și atenți pot fi doi oameni în continuare chiar dacă sunt despărțiți. Este o poveste de dragoste cu un final fericit, de care este întotdeauna nevoie.

You’ve Got Mail (1998)

Deși datează din anii 90, face parte din farmecul filmului și este cel puțin o plăcere pentru public printre multele filme de dragoste la distanță mai triste. Un film cu Meg Ryan și Tom Hanks, este unul dintre cele mai bune ecranizări despre o relație online. Ryan radiază un farmec care combate și complimentează sarcasmul și spiritul lui Hanks atunci când sunt împreună, iar între ei există o iubire sinceră. Pentru oricine a început o relație online, filmul ilustrează, de asemenea, dificultatea și trepidația de a se întâlni în sfârșit față în față cu acea persoană.

Like Crazy (2011)

Drake Doremus a regizat această dramă tandră și sfâșietoare despre partenerii Anna (Felicity Jones) și Jacob (Anton Yelchin), despărțiți de complicațiile legate de viză. Atunci când nu este vorba despre chimia fermecător de ciudată, scenele sumbre de pian sau tăcerea senzuală transmit o înțelegere între Anna și Jacob în care nu este nevoie de cuvinte, fiind incredibil de fermecători împreună.

The Japanese Wife (2010)

Cu Rahul Bose în rolul lui Snehamoy Chatterjee și Chigusa Takaku în rolul lui Miyage, filmul urmărește un cuplu care se căsătorește prin scrisori, fără să se vadă față în față. Distanța este de obicei un obstacol pentru o relație, dar The Japanese Wife o tratează ca pe un avantaj. Firea timidă a lui Miyage creează o atracție pentru configurația relației sale, iar filmul o pune într-o lumină pozitivă, subliniind diferențele dintre culturile lor ca parte a afecțiunii.

The Lunchbox (2013)

O îndrăgită dramă romantică în limba hindi din 2013, axată pe o iubire care se dezvoltă printr-o încurcătură în dabbawala, un sistem indian de livrare de mâncare. Este un film sensibil și subtil despre modul în care oamenii pierduți, indiferent de vârstă, căsătorie sau orice problemă în viață, pot găsi în continuare fericirea, și cum această fericire se găsește în împărtășirea de povești și conexiuni.

Voices Of A Distant Star (2002)

Pentru cei care doresc o mică pauză de la filmele de dragoste tipice, Voices Of A Distant Star (sau Hoshi No Koe) de Makoto Shinkai prezintă un scurtmetraj cu conotații SF. Filmul de douăzeci și cinci de minute nu este la fel de fericit sau de cunoscut ca Your Name, dar, spre deosebire de acesta, se descurcă mult mai bine în emoția serioasă de a-i prezenta pe protagoniștii Mikako și Noboru disperați să comunice unul cu celălalt indiferent de timp, spațiu sau război.

Atonement (2007)

Nicio listă de filme inspirate din romane de dragoste nu este completă fără adaptarea cinematografică din 2007 a lui Joe Wright și Christopher Hampton a romanului Atonement de Ian McEwan, un film despre neînțelegerea unei fete, care duce la distrugerea unei povești de dragoste. Briony Tallis, o scriitoare începătoare în vârstă de 13 ani, schimbă iremediabil cursul mai multor vieți atunci când îl acuză pe iubitul surorii sale mai mari de o crimă pe care acesta nu a comis-o.

