Șoșoacă: „Românii nu vă urăsc, vor pace cu Rusia”

La evenimentul, desfășurat în contextul războiului din Ucraina și al izolării Rusiei pe scena globală,a vorbit și Diana Șoșoacă, lidera S.O.S.

„Sunt din România și cred că sunt singura româncă de aici. Aș vrea să vă spun că poporul român nu vă urăște. Poporul român vrea pace cu Rusia”, și-a început Diana Șoșoacă discursul, adresându-se lui Vladimir Putin.

Europarlamentarul a criticat sprijinul acordat de România Ucrainei în contextul conflictului din țara vecină, acuzând Uniunea Europeană că ar avea un control excesiv asupra deciziilor naționale.

„Nu vrem să ajutăm Ucraina. Nu vrem să le dăm bani și arme, dar, din păcate, România este condusă de la Bruxelles”, a declarat Diana Șoșoacă.

Eurodeputata Diana Șoșoacă și Marina Tauber, fosta vicepreședintă a ex-partidului „Șor” condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare și căutată internațional, au apărut împreună la Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg, criticând guvernele din Chișinău și București și pledând pentru apărarea intereselor naționale.

Putin a râs când Șoșoacă a spus că „România nu are președinte”

Un moment notabil al discursului a fost afirmația europarlamentarei conform căreia „România nu are președinte”, o aluzie la președintele Nicușor Dan, care ocupă această funcție din mai 2025.

Nicușor Dan a fost ales președintele României la alegerilor prezidențiale din mai 2025. Candidatul independent a obținut 53,60% în turul doi de scrutin, învingându-l pe liderul partiduluI AUR, George Simion.

Declarația Dianei Șoșoacă a stârnit râsul lui Vladimir Putin, aflat în sală.

Vladimir Putin pufnește în râs când Diana Șoșoacă spune că România nu are președinte Foto: Captură video

Aceasta s-a prezentat în fața audienței drept lidera „singurei opoziții” din România.

Aflată în Rusia, Diana Șoșoacă și-a făcut un selfie și cu Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse.

„Un selfie cu Maria Zaharova, înainte de venirea președintelui Vladimir Putin! România trebuie să fie prezentă oriunde se discută marile probleme ale lumii. Dialogul rămâne cea mai puternică armă a diplomației. România înainte de toate!”, a scris Diana Țoțoacă pe Facebook, lângă poza.

Atacuri la adresa liderilor europeni și elogii pentru Rusia

În discursul său, Diana Șoșoacă a rememorat un incident din 2023, când, potrivit afirmațiilor ei, l-ar fi împiedicat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să se adreseze Parlamentului României.

„Zelenski a vrut să vorbească în Parlamentul României. Nu l-am lăsat și l-am scos din Parlamentul României”, a spus aceasta, stârnind noi hohote de râs din partea liderului rus.

De asemenea, Șoșoacă a elogiat Rusia și poporul rus, subliniind importanța unei colaborări strânse între România, Europa și Moscova.

„Nu suntem dușmani. Sunteți cea mai mare țară din lume. Sunteți una dintre cele mai mari economii. Vă admirăm pentru forța dumneavoastră și admirăm întregul popor rus”, a declarat ea.

Nu au lipsit nici atacurile la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe care Șoșoacă a criticat-o dur.

„Aceasta este o lecție pentru Uniunea Europeană. Sper ca, în scurt timp, să nu o mai avem pe Ursula von der Leyen președintă a Comisiei Europene”, a adăugat lidera S.O.S. România.

Răspunsul lui Vladimir Putin

La finalul intervenției, de mai puțin de 3 minute, Vladimir Putin a mulțumit Dianei Șoșoacă pentru discursul său, dar a evitat să comenteze situația politică din România.

„Vă mulțumesc foarte mult. Sunteți binevenită. Sincer vorbind, nu pot și, sincer, nu vreau să comentez afacerile interne ale României”, a transmis liderul de la Kremlin.

Vladimir Putin a încheiat printr-un mesaj cu tentă religioasă, făcând apel la legătura istorică dintre Rusia și România ca țări majoritar ortodoxe. „Rusia este încă, în mare parte, o țară ortodoxă. România este, de asemenea, ortodoxă, așa că rugămintea mea este să transmiteți cele mai calde salutări și cele mai bune urări tuturor ortodocșilor din România”, a declarat președintele rus.

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