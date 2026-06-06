Miruță a explicat vineri, 5 iunie, ce s-a petrecut în Portul Constanța, unde patru drone marine ucrainene au explodat, din fericire fără victime.

Prima dronă a fost identificată la ora 6.20 în portul civil din Constanța. „Colegii din cadrul MAI, care aveau responsabilitatea operațională în zonă, au intervenit imediat și au luat măsurile de protecție atât a populației, cât și a accesului naval în port/verificării echipamentelor de monitorizare a traficului naval. În scurt timp, li s-au alăturat MApN, SRI și celelalte instituții cu atribuții în domeniu, iar pe parcursul întregii zile am acționat coordonat pentru gestionarea situației și protejarea populației”, a transmis Miruță pe Facebook.

El a adăugat că abia după patru ore Ucraina a informat România despre incident: „În jurul orei 10:00, în timp ce specialiștii EOD (realizau procedura de verificare explozibil/punere în siguranță), reprezentanți ai marinei ucrainene au informat autoritățile române despre pierderea controlului a 4 drone în Marea Neagră, care sunt programate să se auto-detoneze în perioada imediat următoare”

Apoi, Ministerul Apărării din Ucraina i-a transmis că cele 4 drone sunt singurele în această situație, iar România a încetat măsurile de protecție civilă pe care le luase, anume evacuarea plajelor de pe litoral.

Dar Radu Miruță nu s-a mulțumit cu atât și a luat decizia să admonesteze partea ucraineană pentru tăcerea de patru ore. El a cerut țării conduse de Volodimir Zelenski ca astfel de situații să nu se mai repete: „Am avut o discuție directă cu omologul meu ucrainean, căruia i-am transmis foarte clar că România trebuie să fie informată imediat atunci când există situații care ne pot afecta securitatea. Înțeleg că, într-o țară aflată în război, prioritățile sunt dinamice, dar dacă autoritățile ucrainene pierd controlul unor drone aflate în apropierea granițelor noastre, este esențial să fim avertizați din timp, astfel încât MAI și/sau MApN să poată lua toate măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor”.

În acest context, Miruță a explicat că, împreună cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, „vom avea în perioada următoare o videoconferință cu omologii noștri ucraineni pentru a stabili proceduri și mecanisme de comunicare mai rapide și mai eficiente în astfel de situații”.

O dronă marină a explodat vineri, 5 iunie, în Portul Constanţa. Nu au fost victime, zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. MApN a transmis inițial că drona s-a autodetonat şi că este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, fără a preciza proveniența. Surse oficiale au precizat însă pentru Libertatea că drona este ucraineană și că au mai fost cel puțin 3 drone ucrainene identificate și explodate. Informația a fost apoi confirmată de președintele Nicușor Dan.

Incidentul a avut loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.

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