Grasu XXL și Laura Andreșan au apărut din nou împreună pentru un motiv cu adevărat special, ziua fiicei lor, Maria, care a împlinit 7 ani. Laura Andreșan a transmis și un mesaj impresionant pentru fiica sa, în mediul virtual, acolo unde a publicat imagini de la aniversare.

„Cred că aveam vreo cinci anișori când mama a venit acasă cu o păpușă arădeancă. Era brunețică, cu ochii căprui, exact ca mine. M-am bucurat, dar nu m-a fascinat. După o vreme, mama tot mă întreba: «De ce nu te joci, Laura, cu păpușa?» Eu aveam atunci o maimuțică.

Era mai moale, mai ușor de îmbrăcat, mai ușor de ținut ca pe un bebeluș. Dar mama tot voia să știe de ce nu fac din arădeancă bebelușul meu, fetița mea. Iar răspunsul meu a fost simplu: «Mami, asta nu poate să fie fetița mea. Fetița mea are ochii albaștri.»

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Treizeci și trei de ani mai târziu, am adus pe lume o fetiță minunată, cu ochi de un albastru infinit. Pe Maria. Când era bebeluș, lumea îmi tot spunea că o să i se schimbe culoarea ochilor. La început îmi era teamă să contrazic… dar Maria nu și-a schimbat culoarea ochilor. Fetița mea are ochii albaștri. Unele vise le visăm dintotdeauna. Maria este acest vis, real, viu, cu ochii atât de albaștri. Infinit.

Azi sunt exact șapte ani de când știu ce înseamnă acest infinit. Atât de mult te iubesc, Maria. Puica mea, încă o dată și încă o dată: la mulți ani. Da, nu ne oprim curând din serbat, din petreceri și din bucurie. Pentru că meriți, Maria mea, cu ochi de albastru infinit.”, a scris ea.

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„Când e un copil la mijloc, apar niște sentimente de vinovăție și de-o parte, și de alta. Adică, nu vreau să zic că a fost vina cuiva (…) Nu a fost nimic mai greu pentru mine în viața asta decât momentul ăsta. Cumva, acum ne-am obișnuit. Eu aș fi rămas, dar Laura a zis că nu se mai poate”, a declarat Grasu XXL, la Fain & Simplu.

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