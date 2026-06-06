Imagini din casa în care locuiește Ianca, fiica lui Răzvan Simion. Decorul este inedit. „Mai lipsesc câteva detalii”

„Mi casita. Mai lipsesc câteva detalii, dar deja acest loc se simte ca acasă. Aici, fiecare dimineață pare mai liniștită, fiecare seară mai blândă, iar fiecare pas îmi amintește cât de frumos este să construiești un loc care să te reprezinte întru totul. Care să-ți fie refugiu după o zi plină”, a fost mesajul transmis de Ianca pe contul de socializare.

„În sfârșit, spațiul meu a prins contur. Mi-am dorit să mă reprezinte, să fie plin de lumină caldă, linii curate și texturi care spun o poveste, inspirate din stilul mid-century, cu accente retro”, a mai spus tânăra pe contul de socializare.

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În ultimii ani, Ianca, fiica lui Răzvan Simion, a devenit tot mai apreciată în mediul online, deși a ales să își păstreze discreția și să stea departe de lumina reflectoarelor. Recent, tânăra a bifat un moment important din viața sa: absolvirea facultății.

Ianca a absolvit Universitatea de Vest din Timișoara, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ din România. În ziua specială, alături de ea s-au aflat mama sa, Diana, fratele ei și familia apropiată. Răzvan Simion nu a fost prezent la ceremonia de absolvire, deoarece se afla la emisiune și nu a putut lipsi de la filmări.

Absența sa a fost remarcată rapid de internauți, care au comentat pe TikTok la imaginile publicate de Ianca. „Ce motiv poți să ai ca părinte, Răzvan, să nu fii alături de copilul tău? Felicitări pentru succes! Totul se datorează mamei tale”, a scris un utilizator. „Succes, fată frumoasă! Cu siguranță iubirea tatălui tău o porți în suflet… și nicio secundă să nu te întristezi pentru cei care îți umbresc bucuria cu mesaje răutăcioase… Răzvan sigur a fost cu sufletul lângă tine”, a fost un alt mesaj.

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