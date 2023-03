1. Matthew McConaughey & Renée Zellweger

Matthew McConaughey și Renée Zellweger s-au numărat printre cei care au făcut parte din distribuția filmului Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation din 1995 regizat de Kim Henkel. Actrița a interpretat rolul unei tinere, iar actorul a intrat în pielea unui răufăcător. În noaptea când are loc balul de absolvire, câțiva adolescenți fac un accident de mașină într-o pădure din Texas și se rătăcesc într-o fermă. Matthew McConaughey a câștigat un Oscar pentru Dallas Buyers Club, iar Renée Zellweger, pentru Cold Mountain și Judy.

2. Tom Hanks

În filmul de groază He Knows You’re Alone din 1980, Tom Hanks a jucat rolul unui student la colegiu pe nume Elliot. În ciuda faptului că actorul nu apare în foarte multe scene, reușește, totuși, să aibă o prestație de admirat, care rămână emblematică în ceea ce privește cariera lui în actorie. Tom Hanks are în palmares două premii Oscar, pentru rolul din Philadelphia și pentru cel din Forrest Gump.

3. Hilary Swank

Hilary Swank este recunoscută pentru rolurile din Million Dollar Baby, P.S. I Love You și The Homesman. A interpretat-o pe Kimberly, una dintre cele mai bune prietene ale lui Buffy, în filmul Buffy The Vampire Slayer din 1992. Hilary Swank este câștigătoarea a două premii Oscar, pentru rolurile din Boys Don’t Cry și Million Dollar Baby.

4. Jennifer Connelly

În filmul Phenomena regizat de Dario Argento, Jennifer Connelly o joacă pe Jennifer Corvino, o tânără care are o abilitate surprinzătoare, și anume aceea de a putea să comunice cu insecte. Actrița a fost răsplătită cu un premiu Oscar pentru performanța din filmul A Beautiful Mind, acolo unde a avut un rol secundar.

ARTICOL PRELUAT DE PE ELLE.RO

