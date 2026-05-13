Imaginile, publicate de platforma Istanbul Maritime & Aviation, arată nava marcată „CAm. ROMAN” (fosta TCG Akhisar P-1220, din clasa Hisar) în timpul tranzitului, fiind însoțită de o navă a Forțelor Navale Turce, TCG Koçhisar (P-1221).

Stadiul actual și pregătirea echipajului

Potrivit Forțelor Navale Române, nava achiziționată de România este în plin proces de pregătire pentru marșul către țară și pentru integrarea în flotă.

Echipajul românesc se află deja la bordul corvetei și parcurge etapele de antrenament necesare pentru operarea acesteia în condiții optime.

Este de așteptat ca luna viitoare corveta să primească oficial pavilionul național, marcând intrarea sa efectivă și definitivă în serviciul Forțelor Navale Române.

Navele din clasa Hisar

Nava „Contraamiral Roman” face parte din clasa Hisar, care reprezintă o generație modernă de corvete și nave de patrulare.

Acestea au fost dezvoltate de industria navală turcă special pentru a executa misiuni de supraveghere, protecție și menținere a securității maritime în regiunea Mării Negre.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE