Peter Pan & Wendy

Una dintre cele mai iubite povești este reinterpretată, pe Disney+, de regizorul David Lowery, după un scenariu scris împreună cu Toby Halbrooks. Wendy Darling este o tânără fată care se teme să-și lase casa copilăriei în urmă, și care îl întâlnește pe Peter Pan, un tânăr care refuză să crească. Alături de Tinker Bell și de frații ei, merg către lumea magică Neverland, unde se confruntă cu Captain Hook, lucru care duce la o aventură ce are potențialul să-i schimbe viața. Filmul, cu Jude Law , Alexander Molony, Ever Anderson, Yara Shahidi și mulți alții, are premiera pe 28 aprilie.

I am in the mood to dissolve in the sky

La Galeria Anca Poterașu (strada Popa Soare 26, București) ai de văzut până pe 15 aprilie expoziția curatoriată de Anastasia Palii, ce reunește lucrările artistelor Oana Coșug și Yasmina Assbane, într-un dialog vizual despre imaginea corpului, scindată între o experiență profund personală și un construct socio-cultural. Titlul expoziției este inspirat de opera Virginiei Woolf și trimite la feminitate și la dimensiunea fragilă a sexualității, noțiuni explorate în lucrări.

War Sailor

Filmul norvegian aclamat de critici a fost adaptat de Netflix într-o miniserie care spune, în esență, aceeași poveste: cea a lui Alfred Garnes și Sigbjørn Kvalen, prieteni din copilărie și marinari pe un vas comercial, care se află în mijlocul Atlanticului, înconjurați de submarine, la începutul celui de-al doilea război mondial. Cei doi își doresc doar să ajungă acasă, însă Bergen, unde locuiește soția lui Alfred împreună cu cei trei copii ai lor, este bombardat și sute de civili își pierd viețile, astfel că eroii noștri nu știu dacă mai au unde și pentru ce să se întoarcă. Premiera, pe 5 aprilie.

Recomandări Donald Trump, pus sub acuzare penală la New York. Fostul președinte al SUA spune că e „persecutat politic”

The Good Mothers

Nu rata pe Disney+ acest serial italian ce are la bază povestea adevărată (și șocantă) a femeilor născute într-una dintre cele mai periculoase familii din Mafie, ‘Ndrangheta. Cele trei eroine din perspectiva cărora este spusă povestea sunt Denise, Maria Concetta și Giuseppina, care, alături de procuroarea Anna Colace, ajung să destrame clanul, în dorința ca urmașii lor să aibă vieți mai bune. Pe platfomă de pe 5 aprilie.

Citește continuarea pe Elle.ro.

ARTICOL PRELUAT DE PE ELLE.RO

GSP.RO „M-a înșelat cât timp mama era pe moarte”. Vedeta a răbufnit după ce un fan a pus-o la colț pentru că a decis să divorțeze

Urmărește-ne pe Google News