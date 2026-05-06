Vica Blochina și-a afișat noua siluetă pe rețelele de socializare

Vica Blochina a trecut printr-o schimbare vizibilă de imagine în ultima perioadă, iar cea mai recentă fotografie publicată online a atras rapid atenția urmăritorilor.

Vedeta a postat o imagine în care apare îmbrăcată într-un body din dantelă neagră, ținută care i-a pus în evidență silueta. În fotografie se observă că Vica Blochina a slăbit considerabil, având o talie subțire și picioare mult mai fine comparativ cu aparițiile sale din trecut.

De-a lungul anilor, vedeta a vorbit în mai multe rânduri despre preocuparea pentru aspectul fizic și despre eforturile făcute pentru a ajunge la greutatea dorită. Vica Blochina a trecut inclusiv prin intervenții chirurgicale și a fost atentă la stilul de viață și alimentație.

Vica Blochina spune că injecțiile de slăbit au ajutat-o cel mai mult

Vica Blochina a explicat că, pe lângă operația de stomac făcută în trecut, a apelat și la injecții pentru slăbit în ultimele luni.

Vedeta a declarat că acestea au avut cel mai mare efect în procesul de pierdere în greutate și că nu vede un motiv pentru care ar ascunde acest lucru.

„Eu fac în continuare, fac de patru, cinci luni. Cu operația am slăbit ceva, dar pe acestea le fac, da. Eu cred că asta este găselnița secolului. Am prietene și din televiziune care bagă în ele (n.r. – injecții de slăbit) și vând dietele. De ce minți? De ce să nu recunoști? Dacă mie îmi face bine lucrul acesta, eu le fac, da. Este singurul remediu care pe mine m-a slăbit”, a declarat Vica Blochina, la Un Podcast.