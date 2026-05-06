UDMR susține un premier agreat de toate partidele

„Votul de ieri este un vot foarte categoric, o majoritate foarte largă, peste 280 de voturi pentru a demite guvernul şi, bineînţeles, tot în Parlament trebuie găsită o soluţie pentru a investi un nou guvern. Toate soluţiile trebuie lăsate pe masă, nu există nicio soluţie nedemocratică până la urmă, fiindcă în spatele fiecărui parlamentar, în spatele fiecărui partid, formaţiune politică, există voturi şi votul trebuie respectat, votul fiecărui cetăţean. Opţiunea noastră, înainte de orice altă discuţie, ar fi să refacem coaliţia care a funcţionat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, grupul minorităţilor naţionale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele şi care nu ar fi rival niciunuia, mai ales vorbesc de partidele mari”, a afirmat Kelemen Hunor la Parlament.

Liderul UDMR a spus că „deciziile PNL-ului sunt cunoscute, dar discuţiile trebuie continuate”.

„Se poate gândi şi la alte formule, alte formule majoritare. Eu nu m-aş gândi acum la nicio formulă minoritară, fiindcă am văzut că şi o formulă de coaliţie majoritară funcţionează greu, deci eu m-aş gândi la o formulă majoritară sau o formulă prin care se poate asigura o majoritate în Parlament, pentru un guvern, o majoritate foarte clară, foarte transparentă, fără a negocia în fiecare zi pentru fiecare proiect, cu fiecare om, câte un vot în Parlamentul României”, a explicat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a mai spus că aşteaptă să fie invitaţi la discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan. Potrivit lui Kelemen Hunor, „după decizia PNL-ului şi USR-ului, e greu să te întorci cu un premier din PSD, la aceeaşi formulă, sau cu un premier din PNL, exclus, fiindcă PNL-ul a luat decizia cunoscută. „Deci eu nu spun cine trebuie să fie, nu ştiu numele, prenumele, dar trebuie găsită o soluţie, un om care reuşeşte să aducă pe toţi la aceeaşi masă, şi nu cred că nu există în România un astfel de om”, a continuat spus Kelemen Hunor.

Hunor: În două, trei săptămâni ar trebui să avem un nou guvern

Kelemen Hunor a spus că este de acord cu preşedintele Nicuşor Dan, că nu vom ajunge la anticipate şi nu ar trebui să ajungem la anticipate.

„Ce se poate, teoretic, se poate şi practic, dar eu cred că astăzi, dacă mergem la anticipate, înseamnă că dăm pentru o perioadă lungă de timp guvernarea ţării celor de la AUR. Trebuie să vedem că ei au, în acest moment, susţinerea cea mai largă. Votul din 2024 a fost pentru patru ani de zile. De aceea, cei care au obţinut atunci votul cetăţenilor şi au format un guvern în 2024 şi, după aceea, în 2025, au responsabilitatea faţă de cetăţeni de a găsi şi acuma o soluţie”, a apreciat Kelemen Hunor.

El a mai spus că în 2 sau 3 săptămâni maxim ar trebui să avem un nou guvern, pentru că şi aşa deja sunt probleme legate de percepţia noastră în străinătate: „Trebuie să recunoaştem, asta este situaţia, finanţarea deficitului costă şi va costa din ce în ce mai mult dacă nu găsim o soluţie. Deci maxim 2-3 săptămâni, zic eu, până când un nou guvern trebuie învestit”.

În această dimineață, Ilie Bolojan a transmis primul mesaj după ce Guvernul său a fost demis prin moțiune de cenzură. Premierul interimar și-a încheiat mandatul de 10 luni ca prim-ministru al României, declarând că a fost „o onoare” să servească țara. El a subliniat că și-a concentrat eforturile pe reforme economice, transparență și modernizare.