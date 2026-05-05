Mai întâi, trebuie spus că, în primele minute ale ședinței, liberalii au votat să nu mai facă vreo coaliție cu PSD. Au fost 34 de voturi pentru, 10 abțineri și 0 împotrivă, potrivit informațiilor Libertatea.

Dar ce s-a discutat în spatele ușilor închise de la Parlament, acolo unde și la această oră, 19.55, continuă ședința BPN începută la ora 17.00 și condusă de președintele partidului, Ilie Bolojan? Mai jos sunt stenogramele obținute de Libertatea.

Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte PNL: „AUR este un concurent. Trebuie să ne calmăm și să judecăm, să analizăm, nu să luăm decizii la cald. Pentru că PNL are maximum de relevanță strategică pe scena politică. Plecând în opozitie abandonează această relevanță strategică. Am ceva de spus pentru colegii care au pronunțat cuvântul conspirație sau puciști. Aș vrea să înțeleg dacă a vorbi liber și a gândi altfel a ajuns conspirație. Nu o să-mi cer scuze și nici voie ca să vorbesc. În opozitie credeți că o să fie simplu? Ce facem noi în opoziție dacă peste 6 luni vedem că inflatia a scăzut, că e creștere economică și că a crescut puterea de cumpărare?”.

Alina Gorghiu, președinte PNL Argeș: „Ideea de opozițe nu e facilă, domnule președinte, mai ales că ne-am asumat pentru dumneavoastră ca premier guvernarea pentru o guvernare pro-occidentală. Dacă lăsăm loc AUR pentru guvernare, decizia nu e ușoară. Ne-ați invitat la Cotroceni, 14 parlamentari, și ne-ați întrebat cum vedem alianța cu PSD. Florin Roman a zis că nu e de acord. Eu am zis la fel, dar v-am întrebat ceva suplimentar. Problema noastră e de consecvență. Când azi suntem cu PSD, mâine cu USR, azi la putere, mâine opoziție, nu mai suntem credibili. Răspunsul dumneavoastră referitor la PSD a fost clar: „Mă consult cu toată baza partidului”. Am întrebat primarii la ultima întâlnire. 30 din 30 vor la guvernare. În BPJ la fel: o singură persoană a zis că vrea în opoziție. Restul, toți vor la guvernare în diferite formule, cu sau fără PSD, cu USR, minoritar, și așa mai departe”.

Nicoleta Pauliuc: „Este un moment de cotitură pentru PNL. Domnule președinte Bolojan, în ultimele 10 luni am repetat că apărăm cu fermitate parcursul european al României. Acum vă întreb pe dumneavoastră: pentru că a trecut o moțiune politică, ne dezicem de această construcție? Cine apără direcția euro-atlantică, dacă nu noi? Vom refuza oare invitația președintelui de a participa la o guvernare pro-europeană? Pe 21 aprilie, stimați colegi, v-am propus o rezoluție de disociere totală de AUR, SOS, POT. Propunerea mea nu a fost supusă la vot. Două săptămâni mai târziu, căderea Guvernului Bolojan nu s-ar fi putut produce fără AUR. Iar în ultimele zile am văzut o operațiune din partea unor colegi de albire a celor de la AUR, care au susținut ieșirea din NATO și UE a României. Aceasta nu este consecvență. Eu spun că e o capitulare în fața unei convenții morale pe care PNL a apărat-o cinci ani. Am criticat ani de zile traseismul și cumpărarea de oameni la bucată. Și din păcate, de prea multe ori, în ultimele zile am făcut breaking news prin faptul că sunt colegi de-ai noștri care au negociat, la bucată, parlamentari de la AUR și sateliți pentru a opri moțiunea. Încă o dată, trebuie să ne uităm și în propria oglindă. Domnule președinte, e adevărat că le-ați dat funcții colegilor din USR, celor din REPER, SENS, ONG-uri ca să fie posibilă alegerea domnului Ciucu în funcția de primar general?”.

Hubert Thuma, președinte liberal al CJ Ilfov: „Am o întrebare. Pe președintele Românie l-ați întrebat ce dorește? Aș vrea să știu dacă ați vorbit cu dânsul și dacă știți viziunea lui pentru România. Aș vrea să vă citesc o decizie din 30 iunie 2025 din BPN al PNL. Atunci, Nicușor Dan a fost bun pentru că a acceptat un premier de la un partid cu 14%. Acum nici nu-l mai întrebăm care este viziunea lui pentru România și discutăm de opoziție?! Nu suntem sectă, ci partid politic. Pentru un partid este important să ajungă la guvernare. Opoziția nu poate fi opțiunea nr 1. Opoziția este o opțiune de ultimă instanță. V-aș ruga, domnule președinte, să nu vă grăbiți cu deciziile până nu așteptați să vedeți ce zice și domnul președinte al României. Eu nu cred într-un lider mesianic, carismatic, care ia PNL și-l duce pe culmi. Alegerile se câștigă prin muncă, asumare și prin echipă”.

Toma Petcu, președinte liberal al CJ Giurgiu: „Această ordine de zi impusă ad-hoc și nediscutată nu e corectă, mai ales în aceste vremuri importante. Reluarea unui vot în diferite forme doar ca să dam un rol ședinței nu este corect. Scorul moțiunii este un eșec al negocierilor, trebuiau să fie mai puține voturi decât semnături, dar am avut cel mai mare vot pe dărâmarea guvernului pe această moțiune. Eșecul de azi e eșecul echipei de negociere. Toate aceste rezoluții anti-PSD s-au încheiat cu un eșec la moțiune. Nu pot să fiu de acord cu intrarea în opoziție a PNL”.

Raluca Turcan, președinte PNL Sibiu: „Întreaga criză politică pe care o traversăm astăzi are un singur nume: PSD. Responsabilitatea este a lor și, în mod firesc, tot ei sunt cei care trebuie să răspundă în fața oamenilor și să ofere soluții pentru viitor. Cei care au provocat o astfel de criză trebuie să înțeleagă un lucru fundamental: responsabilitatea nu dispare odată cu votul. Dimpotrivă, începe atunci. Atunci când un guvern își face datoria, când servește interesul public cu bună-credință, când trasează o direcție coerentă de modernizare, el nu aparține doar unei majorități politice. Este un Guvern al interesului românilor. Un exemplu de responsabilitate autentică. Demiterea guvernului este un moment de cotitură. Un moment în care unii au avut de ales între stabilitate și haos, între progres și regres. Iar când acest pas este făcut, cei care dărâmă trebuie să fie pregătiți să construiască. Iar dacă nu o fac, vor răspunde politic. Nu în fața adversarilor, ci în fața oamenilor. Căci oamenii nu uită. Dincolo de consecvența deciziilor pe care le-am luat până acum, există o realitate simplă: un partid care își dărâmă propria guvernare nu mai poate fi un partener de dialog credibil”

Adrian Cozma, președinte PNL Satu-Mare: „Dragă Dan Motreanu, dragă Siegfried, Ghiță Falcă, ați fost aleși pe lista comuna cu PNL și PSD. Dragă Ciprian Ciucu, nu am nicio poză cu PSD în spate, nici cu președintele PSD lângă mine, eu n-am avut înțelegere cu PSD și m-am luptat mereu cu PSD. Nu e normal să vina unii să ne spună: „Noi suntem cei mai aprigi antipesediști”, dar ați fost aleși pe liste cu PSD. Acum vreți să mergem în opoziție? Consider că PNL ar avea capacitatea și ar putea să fie într-un guvern minoritar cu alte partide pro europene și să ducem mai departe reformele, ca în toamna să culegem și roadele reformelor”.

Siegfried Mureșan: „Viitorul PNL nu este moțiunea, ci ce decidem astăzi aici. Cred că avem o singură opțiune: să stăm departe de această nouă majoritate. Cum este văzut PSD la nivel European? Toată Europa a văzut caracterul anti european al PSD. Putem fi marele câștigator sau marele perdant, în funcție de ce decide. Când președintele a preluat PNL, a găsit partidul la 8%. E alegerea noastră dacă vrem să creștem sau să ne întoarcem la 8%”.

Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL: „Cred că ar trebui să evaluăm care sunt soluțiile inclusiv și de guvern minoritar condus de Ilie Bolojan sau de un alt lider al PNL, acum când vorbim de ratingurile agențiilor și PNRR, în așa fel încât să putem gestiona această perioadă. Este normal să ne spunem opiniile, să rămânem uniți, în echipă, iar PNL trebuie să rămână în această formulă și să o dezvolte ulterior”.

Mircea Fechet, președinte PNL Bacău: „Cred că azi suntem în fața unei răscruci. Îmi doresc ca majoritatea colegilor să meargă pe drumul drept. Cred că vom ieși cu bine din toată această situatie. Nu PNL trebuie să răspundă la ce facem mai departe, nu noi am provocat criza. Cei care trebuie să răspundă sunt cei care au provocat acest dezastru”.

Reamintim că Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Partidul lui Sorin Grindeanu și-a retras însă miniștrii cu două săptămâni înainte.

Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

Bolojan a devenit al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură după 1989

După câteva ore, președintele Nicușor Dan a spus că „vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil” și a precizat că mai întâi va purta discuții informale, după care, „când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale”. Totodată, șeful statului a făcut un nou apel la calm, exact ca pe 22 aprilie, când criza politică abia începuse.

Ilie Bolojan este președinte „plin” al PNL din iulie 2025, iar mandatul în fruntea partidului expiră în 2027, fiindcă, potrivit noului statut votat în iunie 2025, mandatul președintelui Partidului Național Liberal a fost redus de la 4 la 2 ani.