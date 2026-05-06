După ce a părăsit Thailanda, celebrul cântăreț a stat de vorbă cu Libertatea despre modul în care i-a schimbat viața emisiunea de la PRO TV.

„Haos… este foarte haos! Este ceva care îți poate schimba viața. Și mie, într-un fel sau altul, mi-a schimbat-o. M-a făcut să-mi dau seama că sunt mult mai matur decât credeam, că nu mai sunt doar un puști, că sunt om și că sunt pregătit să am și o familie, că sunt pregătit să… Na, eu cumva, ajungând la vârsta asta de 29 de ani, încă… nu știu cum să zic… mă comportam și credeam în capul meu… mai copilăream! Și mi-am dat seama că sunt mult mai bărbat decât credeam că sunt. Cam asta e”, a spus Ian (Anghel Bogdan Georgian) în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat dacă s-a așteptat vreodată să ajungă într-un astfel de show, artistul a precizat că nu i-a trecut niciodată prin cap că va participa la „Desafio: Aventura” și că decizia a fost luată în totalitate de el.

„Nu! Aș fi zis «Nu!», pentru că noi oricum, trapperii, să zic așa, noi le vedem altfel. Noi suntem doar pe internet! Numai că vine un punct în cariera fiecăruia în care trebuie să ia niște decizii. Și dacă stai nonstop doar pe internet, nu mai ai unde să crești. Eu încerc doar să fac și o altă categorie de oameni să mă placă, să mă cunoască, poate să mă și asculte.

Și nici n-am fost niciodată la televizor, adică a fost o curiozitate de-a mea! A fost decizia mea, sincer. A fost decizia mea, dar toată lumea, toți ai mei m-au susținut. Și oricum ai mei mă susțin în orice vreau să fac, pentru că știu că e ce trebuie”, a adăugat Ian în exclusivitate pentru Libertatea.

Anghel Bogdan Georgian ne-a vorbit și despre cele trei teritorii pentru care se luptau echipele la început, afirmând că dacă erai la vilă, aveai parte inclusiv de alcool, pe lângă mâncare.

„Deci chestia asta cu teritoriile, după ce te obișnuiai cu formatul și cu tot, te dădea cel mai rău peste cap. Pentru că tu, dacă reușeai să câștigi proba pentru teritoriu și aveai vila, tu primeai câtă mâncare voiai, piscină, băutură… Și după, dacă ajungeai la pustiu, nu mai aveai mâncare. Și era chestia asta, că mereu ba te îngrășai, ba slăbeai… Cel mai bine era să ciugulești un pic din mâncare.

Mie la sat mi-a plăcut cel mai mult mâncarea. Ne găteau toate nebuniile… Bine, cu excepția faptului că erau pline de zahăr… Dar transpirând atâta acolo… Doar stăteai în soare și transpirai întruna, erai ca în saună, știi? Dar dacă te duceai mâncat la probe, nu era bine. Era greu! Și la vilă, dacă beai, că noi aveam bere acolo, a doua zi, nu… Erai un pic mahmur, nu mai dădeai randament. Deci era ceva… se schimbau foarte mult situațiile”, a încheiat Ian interviul pentru Libertatea.