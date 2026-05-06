Care este prețul cireșelor în piețele din țările Europene

În 2026, prețul cireșelor în piețele din România depășește 100 de lei pentru un kilogram, la început de sezon. În Europa, potrivit datelor furnizate de Selina Wamucii, prețurile variază semnificativ în funcție de țară și tipul de piață, fie retail, fie angro.

Cât costă un kilogram de cireșe în piețele din Italia, în 2026

În Italia, prețurile cireșelor pe piața de retail se situează între 10,14 și 16,92 euro per kilogram sau, cu variații între orașele mari, precum Roma și Milano. Pe piața angro, conform estimărilor pentru anul 2026, prețurile variază între 7,14 euro 11,93 euro per kilogram, potrivit sursei citate mai sus și portalului italian de știri din domeniul agriculturii Italiafruit.net.

Producția de cireșe din Italia a atins 1.972.000 de tone în 2019, iar estimările indică o variație medie de aproximativ -14,11%. Suprafața cultivată cu cireși era de circa 584.200 de hectare.

Cât costă cireșele în piețele din Spania în 2026

În Spania, prețurile la cireșe sunt mai mici ca în Italia. Prețurile pentru cele mai iubite fructe sunt cuprinse între 7,50 și 13,49 euro per kilogram în orașe precum Madrid și Barcelona.



Pentru piața angro, estimările din 2026 indică prețuri între 5,28 euro și 9,50 euro per kilogram, potrivit portalului spaniol de știri Emol.com. Totuși, la Sibiu, la finalul lunii aprilie, cireșele din Spania se vindeau cu 180 de lei kilogramul.

Ce prețuri au cireșele în piețele din Germania în 2026

În Germania, prețurile la cireșe sunt semnificativ mai mici decât în Italia sau Spania. Un kilogram de cireșe costă între 2,05 și 6,91 euro per kilogram, mai ales în orașe precum Berlin și Leipzig.

Pe piața angro, prețurile estimate pentru 2026 sunt cuprinse între aproximativ 1,44 și 4,87 euro pe kilogram.

Cât costă cireșele în piețele din Bulgaria în 2026

În Bulgaria, prețurile sunt cele mai accesibile din Europa. Pe piața de retail, un kilogram de cireșe costă între aproximativ 1,35 și 3,60 euro, mai ales în orașele Sofia și Plovdiv.

Pentru piața angro, estimările din 2026 indică prețuri între aproximativ 0,95 euro și 2,52 euro per kilogram.

Primele cireșe au apărut în piețele din Oradea și Galați

Primele cireșe românești au apărut în piața din Oradea, iar prețul nu e deloc mic. În Piața Cetate, un kilogram se vinde cu aproximativ 80 de lei, adică aproximativ 16 euro, pentru că marfa este puțină și abia a fost culeasă.

Oamenii nu cumpără mult, ci mai degrabă „de poftă” – câte un sfert sau jumătate de kilogram, mai ales pentru copii. Producătorii spun că, pe măsură ce vor apărea mai multe cireșe din zonă, prețul ar putea ajunge în jur de 50 de lei pe kilogram, aproximativ 9,5 euro.

În piețele din Oradea au apărut primele cireșe românești, iar prețul cerut de producători este de aproximativ 80 de lei pe kilogram.

Fructele sunt puține, pentru că au fost culese în cantități mici, iar din acest motiv oamenii cumpără mai mult „de gust”, de obicei cantități mici, cum ar fi un sfert sau o jumătate de kilogram. În piață se găsesc și cireșe aduse din import, care ajung la aproximativ 100 de lei pe kilogram.

Cireșele au apărut și în piețele din Galați, iar prețurile sunt destul de ridicate la început de sezon. Un kilogram de cireșe se vinde cu sume care ajung în jur de 70–80 de lei, în funcție de marfă și de tarabă.

Cumpărătorii nu iau cantități mari, ci aleg să cumpere puțin, cât să guste. În piețe se găsesc și căpșuni, iar acestea au prețuri mai mici, fiind mai ușor de găsit în această perioadă.