Deranjat de un mesaj pe care l-a primit pe Facebook, Marian Godină a reacționat ironic și a făcut o postare prin care a dorit să-i răspundă fanului curios.

„Comenta cineva zeflemitor la adresa mea, întrebându-mă cum de nu «m-au activat ăștia», astfel încât să-mi arăt susținerea față de Bolojan. O să răspund aici, ca să vadă și alți curioși.

Cum să susțin eu pe unul care mi-a tăiat 900 de lei din indemnizație? Care voia să îmi mărească vârsta de pensionare, de urma să ies la pensie ca toți ceilalți, poate la fel ca cel care m-a întrebat. Mi-a crescut și impozitul pentru casă, a crescut și TVA.

Eu abia acum sunt fericit, pentru că acum voi primi «ânapoi» cei 900 de lei, vârsta de pensionare va rămâne la fel, va scădea și TVA-ul. Și, dacă vom fi noi împreună și toți cu Dumnezeu, vom avea și benzină la 1 leu pe litru. Spor la cafeluța cu lapte și miere”, a scris pe Facebook fostul concurent de la Survivor România 2026.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Așa cum era de așteptat, postarea s-a viralizat rapid și a adunat, în doar patru ore, peste 15.000 de aprecieri, aproape 1.500 de comentarii și aproximativ 200 de distribuiri.

„Ân sfîrșit ai luato pe drumul cel bun”, „Îți dai seama că mulți nu vor înțelege ironia”, „M-am speriat, am crezut că orezul ți-a afectat creierul, era să te blochez”, „Subtil, finuț, la fel de smart ca înainte de televiziune! Bravo, Marian! Îți simțeam lipsa” și „Îmi place sarcasmul fin” au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor.

La unul dintre comentariile negative pe care le-a primit, Marian Godină i-a răspuns celui care îl acuza că are conținut zero și că nu i-a învățat niciodată ceva bine pe cei din jur, ci doar este un personaj negativ.

„Majoritatea «personajelor virale» din România sunt negative! Tu ești unul din ei! Nu ai învățat niciodată ceva de bine pe ceilalți! Niciodată! În afară de susținerea sistemului și a miștoului față de alții care nu votează ca tine… conținutul tău este zero”, i-a scris fanul.

Iar Marian Godină a reacționat imediat: „«Tu ești unul dintre ei». Vezi? Te-am învățat ceva. Cu plăcere”!