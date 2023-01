Acest lucru s-a datorat în mare parte filmelor care pur și simplu trebuiau vizionate pe cel mai mare ecran și cu cele mai mari difuzoare posibile, pelicule precum „Top Gun: Maverick și „Avatar: The Way of Water”. Și filmele mai mici, incontestabil de calitate, artistice și revelatoare au atras oamenii la cinema, „The Banshees of Inisherin”, „Everything Everywhere All Once” și „The Woman King” au devenit repere culturale. Dar cu tot binele vine și mult rău. Studiourile de film au lansat o mulțime de pelicule – în cinematografe și pe diverse platforme de streaming și nu puteau fi toate mega-hituri. Unele sunt eșecuri răsunătoare, căci 2022 a lăsat în urma lui câteva dintre cele mai proaste filme făcute vreodată.

Amsterdam

Regizorul David O. Russell a mizat mult pe „Amsterdam, pentru care a reunit un ansamblu uluitor de talente (de la Christian Bale, Margot Robbie , John David Washington la Taylor Swift) pentru a-i portretiza pe diverși actori într-o comedie neagră plasată în primele decade ale secolului XX. Se dovedește că reunirea a multor actori celebri nu este chiar atât de convingătoare dacă nu li se oferă ceva interesant de făcut. Cui îi pasă dacă Mike Myers și Michael Shannon au apariții de excepție dacă nu fac nimic memorabil în timpul lor pe ecran? Defectele filmului sunt nesfârșite, chiar până la prestația lui Christian Bale, care reușește să fie atât prea exagerată și lipsită grav de personalitate. Cel mai rău dintre toate este însă durata peliculei, care prelungește agonia spectatorului pentru aproximativ 135 de minute. Toate marile nume pe care Russell le-a asigurat pentru distribuția „Amsterdam” s-ar putea să fi părut plăcute pe afiș, dar niciunul dintre ele nu a reușit să salveze acest dezastru.

Morbius

Un efort fantastic de a transforma o poveste cu potențial de aur într-un film fără farmec, incoerent, urât și incredibil de prost. Pur și simplu nu există motive de a aprecia această peliculă nici măcar pentru fanii efectelor speciale sau ai lui Jared Leto . În Morbius, nu există niciun joc actoricesc remarcabil, nu există lucruri bune de spus, scene care să țină publicul cu sufletul la gură – doar plictiseală și regretul de a pierde vremea vizionându-l.

Firestarter

De ce ai reface unul dintre cele mai proaste filme ce au la bază cărțile lui Stephen King din anii ’80? Probabil pentru a dovedi că poți face o versiune și mai proastă a lui. Primul „Firestarter” (cu Drew Barrymore în rolul personajului titular) a apărut în cinematografe în 1984, a câștigat la box-office în jur de 17 milioane de dolari și a fost destul de criticat, iar apoi a dispărut în eter. Dar în 2022, maestrul peliculelor de groază Jason Blum și câștigătorul Oscarului Akiva Goldsman s-au gândit că nu ar strica un remake al acestei adaptări mediocre a cărții lui Stephen King, dar rezultatul a fost unul dezamăgitor. Filmul spune povestea părinților (Zac Efron, Sydney Lemmon) care au de-a face cu fiica lor în vârstă de 10 ani, Charlie (Ryan Kiera Armstrong), care, ca rezultat al experimentelor guvernamentale malefice, are capacitatea de a porni focul cu mintea ei. Ei și-au petrecut cu succes întreaga viață fugind de agenții guvernamentali care doresc să-o captureze pe Charlie și să-i folosească puterile, însă până la punct.

Jurassic World: Dominion

Al șaselea film din seria „Jurassic Park” și cel de-al treilea din trilogia lansată în 2015 cu „Jurassic World”, „Jurassic World: Dominion” se simte conceput doar pentru a consuma bani pe efecte speciale (probabil unul dintre puține lucruri care nu i se pot reproșa). Nu a contat prea mult nici distribuția, pe lângă Chris Pratt și Bryce Dallas Howard, am avut parte de revenirea nostalgică a starurilor din originalul film din 1993: Sam Neill, Laura Dern și Jeff Goldblum. Acțiunea se desfășoară la patru ani după evenimentele din „Jurassic World: Fallen Kingdom”, dinozaurii cutreieră acum lumea, terorizând și vânând oameni și alte creaturi, amplasându-se în vârful lanțului trofic. Ultima dată când dinozaurii au fost supuși unui dezastru atât de grav, precum acest film, a fost implicat un asteroid, au declarat în glumă criticii.

